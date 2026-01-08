bedeckt
DE | FR
burger
International
England

Schiri David Coote erhält Bewährungsstrafe wegen Kinderpornografie

FILE - Referee David Coote reacts during the English Premier League soccer match between Tottenham Hotspur and Brighton and Brentford, at White Hart Lane Stadium in London, England, Wednesday, Jan. 31 ...
David Coote war lange als Schiedsrichter in der Premier League tätig.Bild: keystone

Bewährungsstrafe für EM-Schiedsrichter David Coote wegen Kinderpornografie

08.01.2026, 14:2308.01.2026, 14:23

Der frühere Premier-League-Schiedsrichter David Coote ist wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Er hatte zuvor zugegeben, auf seinem Laptop ein Video gespeichert zu haben, das einen 15-jährigen Buben bei sexuellen Handlungen zeigte. Coote hatte die Vorwürfe anfangs bestritten, sie dann aber im September vergangenen Jahres eingeräumt und auf schuldig plädiert.

Der Fall ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe von aufsehenerregenden Verfehlungen des 43-Jährigen. Ende 2024 hatte sich die englische Schiedsrichter-Organisation von Coote getrennt. Zuvor hatte unter anderem ein Video, in dem er sich abfällig über den früheren Liverpool-Trainer Jürgen Klopp äusserte, für Empörung gesorgt.

Die UEFA hatte den Engländer für längere Zeit gesperrt, nachdem ein weiteres Video aufgetaucht war, das ihn während der EM 2024 in Deutschland in einem UEFA-Hotel beim Konsum von Kokain zeigen soll. Coote war damals im Team der Unparteiischen im Bereich Videobeweis tätig.

Coote hatte unter anderem psychische Probleme und eine zerbrochene Beziehung für die Verfehlungen verantwortlich gemacht. Seine Strafmassverkündung vor dem Crown Court Nottingham nahm er einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge zitternd entgegen. Äussern wollte er sich demzufolge nicht. Neben der Bewährungsstrafe wurde Coote auch zu 150 Sozialstunden verurteilt. Er muss sich zudem für eine Dauer von zehn Jahren von Minderjährigen fernhalten. (sda/dpa)

Mehr Fussball-Geschichten:
Nach 19 Jahren zurück in der Heimat: YB verpflichtet Ramona Bachmann
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn plötzlich jemand anderes deine Rolle spielt – 21 Stars, die ausgetauscht wurden
1 / 23
Wenn plötzlich jemand anderes deine Rolle spielt – 21 Stars, die ausgetauscht wurden

Daphne Maxwell Reid kam für Janet Hubert in «Der Prinz von Bel-Air»

Ab der vierten Staffel «Der Prinz von Bel-Air» spielte Daphne Maxwell Reid die Tante von Will Smith: Vivian Banks. Janet Hubert wurde gefeuert, weil sie sich mit Will Smith zerstritten hatte. Hubert war ebenfalls schwanger, was ihren Vertrag mit dem Netzwerk verletzte.

 ... Mehr lesen
quelle: nbc
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nach Pilotprojekt: Zürich führt gratis Test-Angebot für Chlamydien und Co. ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Skifahren am Strand oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen dem Wintereinbruch
Europa erlebt derzeit einen Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen und eisigen Temperaturen, durch den weite Teile des Kontinents lahmgelegt werden.
Zur Story