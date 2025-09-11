Ex-Schiedsrichter David Coote wird wegen Kinderpornografie angeklagt. Bild: keystone

Vor einem Jahr beleidigte er Klopp: Skandal-Schiri wegen Kinderpornografie angeklagt

Ende 2024 verlor David Coote seine Zulassung als Profi-Schiedsrichter, weil er sich abfällig über Jürgen Klopp geäussert hatte. Nun treten noch heftigere Vorwürfe gegen den Engländer zutage.

Coote, der aus Collingham in Nottinghamshire stammt, wurde am 12. August formell angeklagt. Am kommenden Donnerstag soll er vor dem Amtsgericht in Nottingham erscheinen. Die Polizei betonte, dass der Begriff «Anfertigen» in diesem Zusammenhang Handlungen wie das Herunterladen, Speichern oder Weitergeben entsprechender Inhalte umfasst. Coote befindet sich derzeit auf freiem Fuss, allerdings unter Auflagen.

David Coote: In einem Video beleidigte er Liverpool und Klopp

Bereits im Dezember 2024 hatte ihn das Professional Game Match Officials Board (PGMOL), das für die Ansetzung von Schiedsrichtern im englischen Profifussball zuständig ist, entlassen. Hintergrund war ein Video, in dem Coote sich offenbar abfällig über den FC Liverpool und Ex-Trainer Jürgen Klopp geäussert hatte.

Der englische Fußballverband FA verhängte im August zusätzlich eine achtwöchige Sperre gegen ihn. Auch die Uefa schloss Coote von allen Einsätzen aus – und das bis zum 30. Juni 2026. (riz/tonline)