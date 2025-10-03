Sarah Mullally wird Archbishop of Canterbury – erste Frau an Spitze der Kirche von England

Dame Sarah Mullally ist die erste Frau, die das Amt des Erzbischofs von Canterbury übernehmen wird.

Es ist das höchste geistliche Amt in der Kirche von England (Church of England). Formales Oberhaupt der Church of England ist König Charles III., der seine Zustimmung zu der Berufung gegeben hatte.

Mullally ist 63 und war bereits sieben Jahre anglikanische Bischöfin von London. Sie ist eine ehemalige Hebamme sowie Krankenschwester für Krebspatienten und bezeichnet sich als Feministin. «Ich weiss, dass dies eine riesige Verantwortung ist, aber ich gehe ihr mit einem Gefühl des Friedens entgegen und vertraue auf Gott, dass er mich trägt, wie er es immer getan hat», sagte die 63-jährige einer Mitteilung zufolge.

Es ist das erste Mal, dass eine Frau für das Amt überhaupt in Frage kam. Seit 2014 können Frauen in der Kirche von England das Bischofsamt übernehmen. Priesterinnen können sie seit 1993 werden.

Führende Bischöfe der Kirche von England sprechen sich weiterhin generell gegen die Frauenordination aus.

Die Kirche von England war rund ein Jahr ohne Erzbischof von Canterbury, nachdem Justin Welby das Amt niedergelegt hatte, weil er die Aufabeitung von Kindesmissbrauch verschleppt hatte.

Mullally ist die 106. Inhaberin des Bischofsamts von Canterbury, das ursprünglich ein römisch-katholisches Amt war. Sie soll im Januar offiziell mit einer Zeremonie in das Amt eingeführt werden.

Sie gilt als progressiv in Fragen der kirchlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, ist jedoch eine Gegnerin des geplanten Gesetzes zur aktiven Sterbehilfe der Labour-Regierung, das derzeit durch den Gesetzgebungsprozess im Parlament geht.

(rbu) mit Material von sda und dpa