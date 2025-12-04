Dieb will in Neuseeland Fabergé-Ei stehlen – und verschluckt es

Ein mutmasslicher Dieb hat in Neuseeland ein mit Edelsteinen besetztes Fabergé-Ei verschluckt. Die Polizei nahm ihn noch im Geschäft fest.

Die Polizei in Neuseeland hat einen Mann festgenommen, der ein goldenes Fabergé-Ei mit Edelsteinbesatz aus einem Juweliergeschäft gestohlen haben soll. Nach Angaben der Polizei hob der Mann das Schmuckstück auf und verschluckte es. Der Vorfall ereignete sich vergangene Woche in einem Geschäft im Zentrum von Auckland, berichtet der US-Sender CNN.

Das James Bond Octopussy-Ei von Fabergé: Ein Mann wollte es stehlen. Bild: Fabergé

Die Mitarbeiter des Geschäfts verständigten gegen 15.30 Uhr die Polizei. Einsatzkräfte trafen wenige Minuten später ein und nahmen den Tatverdächtigen noch im Laden fest. Laut Polizei handelt es sich um einen 32-jährigen Mann.

Polizei beobachtet Mann unter ärztlicher Aufsicht

Der Mann wurde wegen Diebstahls angeklagt und befindet sich in Untersuchungshaft. Eine gerichtliche Vorführung ist für den 8. Dezember geplant. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann ärztlich untersucht und wird seither durchgehend überwacht.

Polizeisprecher Grae Anderson erklärte gegenüber CNN, die Überwachung erfolge aus Fürsorgepflicht. «Da sich dieser Mann in Polizeigewahrsam befindet, haben wir eine Fürsorgepflicht und müssen ihn angesichts der vorgefallenen Umstände weiterhin überwachen», sagte Anderson.