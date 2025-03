Eine Tote in London: Fahrzeug fährt in Fussgänger

In der Londoner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Gruppe von Fussgängern gefahren – eine Frau wurde dabei getötet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Die Ambulanz am Unfallort in London.

Die Ambulanz am Unfallort in London. Bild: keystone

Bundesrat Ignazio trifft sich am 28.04 in London mit dem britischen Premierminister Boris Johnson.

Gelber Schaum und kranke Surfer: Algenblüte in Australien?

Massenweise gelber Schaum am Strand und zahlreiche tote Meerestiere haben die Behörden in Südaustralien auf den Plan gerufen. Surfer und Badegäste, die am Wochenende in der Region im Meer waren, klagten über erkältungs- und allergieähnliche Symptome wie juckende Augen und Atembeschwerden. Zudem wurden zahlreiche verendete Fische, Seepferdchen und Oktopusse angespült, wie der Sender 9News unter Berufung auf Augenzeugen berichtete.