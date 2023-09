Nordengland trauert: Robin-Hood-Baum ist illegal gefällt worden

Nordengland trauert: Berühmter Robin-Hood-Baum illegal gefällt

Nordengland trauert um sein grünes Wahrzeichen: Ein aus dem «Robin Hood»-Film bekannter Baum ist über Nacht illegal gefällt worden.

Kevin Costner stand einst als Robin Hood unter dem Berg-Ahorn. Nun ist der meistfotografierte Baum Englands illegal gefällt worden.

Einer der berühmtesten Bäume Grossbritanniens ist illegal gefällt worden.. Bild: www.imago-images.de

Der Baum stand in einer dramatischen Senke – der sogenannten Sycamore Gap. Aufgrund seiner malerischen Lage war der Baum als Fotomotiv äusseres beliebt. Bekannt wurde der Baum durch den Hollywood-Film «Robin Hood – König der Diebe» (1991).

Der Baum ist durch den Hollywood-Film «Robin Hood – König der Diebe» (1991) bekannt worden. Bild: www.imago-images.de

Der Baum war ein beliebtest Fotomotiv. bild: imago

Der «Sycamore Gap Tree», manchmal auch als «Robin Hood Tree» genannt, ist so berühmt, dass es gar einen Wikipedia-Eintrag über ihn gibt. Die Bestürzung in der Region ist enspechend gross. Die Polizei sprach von «Schock, Trauer und Wut», die die Zerstörung des Baums ausgelöst habe.

Der Baum sei rund 200 Jahre lang ein wichtiger und unverwechselbarer Teil der Landschaft gewesen, schreibt die Naturschutzorganisation National Trust, die den Nationalpark Northumberland verwaltet, auf X. Die Organisation habe Grund zur Annahme, dass der Baum mit einer Kettensäge gefällt wurde.

Akt des Vandalismus

Man arbeite nun mit den Behörden zusammen, um die Umstände des Vorfalls aufzudecken: «Wir wissen, wie beliebt dieser ikonische Baum in der Region, national und bei allen Besuchern war. Wir ermitteln gemeinsam mit unseren Partnern, was passiert ist und was getan werden kann.»

Die Polizei verhaftete wegen mutmasslicher Sachbeschädigung einen 16-Jährigen, wie britische Medien berichten. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um einen Akt von Vandalismus handelt. (cst)