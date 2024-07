Drittes Kind stirbt nach Messerangriff in Southport

Auf mehrere Kinder hatte mutmasslich ein Teenager in der britischen Küstenstadt Southport eingestochen. Ärzte kämpfen um Schwerverletzte. In einem Fall vergebens.

Nach dem Messerangriff im britischen Stockport ist ein drittes Kind an seinen Verletzungen gestorben. Es handele sich um ein neunjähriges Mädchen, teilte die Merseyside Police mit. Die anderen beiden Todesopfer seien ein sechs- sowie ein siebenjähriges Mädchen. Acht Kinder sowie zwei Erwachsene werden weiterhin in Kliniken behandelt. Einige Opfer sind nach wie vor in einem kritischen Zustand.

Der mutmassliche Täter war nach der Tat festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich um einen 17-Jährigen. Er wurde als Sohn von Ruandern in der walisischen Hauptstadt Cardiff geboren und lebte nach BBC-Informationen seit 2013 im Gebiet Southport. Das Motiv ist weiter unklar.

Taylor-Swift-Fans

Popstar Taylor Swift zeigte sich entsetzt über die tödliche Attacke.

«Der Schrecken des gestrigen Angriffs in Southport geht mir noch immer durch den Kopf und ich stehe völlig unter Schock», schrieb die US-Sängerin in ihrer Instagram-Story.

«Das waren nur kleine Kinder bei einem Tanzkurs», schrieb Swift weiter. «Ich weiss überhaupt nicht, wie ich diesen Familien jemals mein Mitgefühl aussprechen soll.» Die Sängerin zeigte sich betroffen über «den Verlust von Leben und Unschuld» und erinnerte an das «entsetzliche Trauma» der Angehörigen sowie der Ersthelfer.

Der Ferienkurs für Kinder zwischen sechs und elf Jahren war mit 25 Teilnehmern ausgebucht, wie die BBC berichtete. Auf dem Plan standen demnach ein Tanz- und Yoga-Workshop sowie das Basteln von Armbändern, wie sie viele Taylor-Swift-Fans tragen.

Laut der örtlichen Polizeichefin Serena Kennedy fand dort ein Tanzunterricht für Kinder statt, bei dem zu Songs der US-Sängerin Taylor Swift getanzt wurde.

Die Gedenkstätte in Southport, England. Bild: keystone

In der Stadt zwischen Liverpool und Blackpool gingen die Ermittlungen weiter. Der Tatort war weiträumig abgesperrt. Trauernde legten Blumen und Kuscheltiere nieder. Innenministerin Yvette Cooper machte sich vor Ort einen Eindruck. Der örtliche Fussballclub Southport FC sagte ein Testspiel ab. (sda/dpa)