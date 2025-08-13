JD Vance kriegt «Nicht-Willkommen-Party» in englischer Kleinstadt – die besten Bilder

US-Vizepräsident JD Vance ist zurzeit im Familienurlaub in England, in der Cotswolds-Region. Doch das bereitet nicht allen Freude. So sind die Einwohner des Dorfs Charlbury auf die Strasse gegangen, um gegen den Vize von Donald Trump zu protestieren.

Bild: REUTERS

Ungefähr 100 Vertreter der «Stop Trump Coalition» sind auf die Strasse gegangen, mit bunten Schildern, um Vance zu zeigen, dass er in ihrem Dorf nicht willkommen ist.

Bild: REUTERS

Die Aktion am Dienstag fand unter dem Namen «Dance against Vance», also «Tanzen gegen Vance», statt. Einige der Aktivisten ihnen trugen Schilder mit Aufschriften wie «Mobber sind nicht willkommen».

Bild: REUTERS

Die «Stop Trump Coalation» ist eine Aktivistengruppe aus England, die sich gegen Trump und den Trumpismus wehrt. Die Aktivistengruppe wurde 2017 gegründet, kurz bevor Donald Trump während seiner ersten Amtszeit als Präsident der USA das erste Mal nach England reiste.

Sie protestierten unter anderem mit Bannern, die Vance aufforderten, in Nordkorea oder Russland Ferien zu machen und nicht in demokratischen Staaten wie England. Weiterhin hielten einige Teilnehmende Ballons, auf denen ein aufgedunsener Vance zu sehen ist.

Bild: REUTERS

Auch ein Lieferwagen mit dem demselben Vance-Bild fuhr durch das südwestenglische Dorf.

Bild: REUTERS

Andere waren derweil mit hämischen Schildern unterwegs. Mit Aufschriften wie «JD Vances Netflix-Passwort ist Passwort» oder «JD Vance klatscht, wenn der Flieger landet» machten sie sich über den Amerikaner lustig.

Bild: REUTERS

Sogar die «Kinderlosen Katzenfrauen» gingen gegen Vance und seinen Familienurlaub im englischen Dorf auf die Strasse, wie auf einem Schild zu lesen ist. Vance hatte in einem Interview mit dem TV-Sender «Fox News» gesagt, dass Frauen in der amerikanischen Gesellschaft nicht mehr genügend Kinder bekommen. Dabei hat er unter anderem Kamala Harris als «kinderlose Katzen-Frauen» bezeichnet. Vance sagte in diesem Interview ebenfalls, dass es im Leben viel erfüllender sei, ein Kind zu bekommen, als eine erfolgreiche Karriere zu machen. (nib)