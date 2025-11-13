freundlich
BBC entschuldigt sich bei Trump wegen TV-Sendung

Journalists report outside BBC Broadcasting House in London, Tuesday, Nov. 11, 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) Britain BBC
Journalisten berichten vor dem BBC Broadcasting House in London, Dienstag, 11. November 2025.Bild: keystone

BBC entschuldigt sich bei Trump wegen TV-Sendung

13.11.2025, 23:0213.11.2025, 23:02

Die BBC bittet US-Präsident Donald Trump nach seiner Androhung einer Milliardenklage wegen einer TV-Sendung um Entschuldigung. Der britische Sender machte auf seiner Webseite ausserdem bekannt, die Sendung nicht erneut auszustrahlen. Man beabsichtige jedoch nicht, eine Entschädigung zu zahlen.

Was Trump von der BBC fordert

Das Anwaltsteam von Trump hatte der BBC in einem Brief gedroht, eine Klage einzureichen, sollte sich der Sender nicht entschuldigen, die Sendung zurückziehen und eine Entschädigung zahlen. Die Anwälte setzten eine Frist bis Freitagabend 23.00 Uhr (MEZ/17.00 Uhr Washington-Zeit) und drohten mit einer Klagesumme von mindestens einer Milliarde US-Dollar (umgerechnet etwa mehr als 860 Millionen Euro).

Die BBC berichtete weiter, man beabsichtige nicht, eine Entschädigung zu zahlen. Man sehe keine Grundlage für eine Verleumdungsklage. Es ist unklar, ob es zur Klage kommen wird.

Darum geht es bei dem Streit

Der Streit dreht sich um die Bearbeitung einer Rede von Trump vom 6. Januar 2021 durch den Sender für die BBC-Sendung «Panorama». Sie wurde kurz vor der US-Präsidentschaftswahl 2024 ausgestrahlt. Im Januar 2021 kam es zum Sturm auf das Kapitol als Sitz des US-Parlaments in Washington. Damals hatten Trump-Anhänger versucht zu verhindern, dass dort der Wahlsieg von Demokrat Joe Biden offiziell bestätigt wird. Trump hatte an dem Tag auch eine Rede gehalten.

BBC räumt Fehler ein

Die BBC räumte Fehler ein. Unbeabsichtigt sei der Eindruck erweckt worden, man würde einen zusammenhängenden Abschnitt der Rede Trumps zeigen, obwohl es Ausschnitte aus verschiedenen Stellen waren. Dies habe den Eindruck erweckt, dass er direkt zu gewalttätigen Aktionen aufgerufen habe, hiess es auf der BBC-Webseite weiter.

Der Fall führte bereits zu Rücktritten: Senderchef Tim Davie und die für die Nachrichten verantwortliche Journalistin Deborah Turness gaben ihre Posten ab. (sda/dpa)

