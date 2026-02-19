Andrew Mountbatten-Windsor ist in den Epstein-Fall verwickelt. Bild: keystone

Polizei hat Andrew Mountbatten-Windsor festgenommen

Mehrere Polizisten sollen laut Medienberichten auf dem Grundstück in Sandringham aufgetaucht sein, wo der frühere Prinz Andrew derzeit weilt. Die Polizei bestätigt, dass sie einen Mann verhaftet hat.

Britische Medien berichten, Andrew sei wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs festgenommen worden. Zuvor war beobachtet worden, dass auf dem Grundstück in Sandringham, wo Andrew seinen heutigen Geburtstag verbringt, mehrere Polizisten gesichtet worden seien.

In einer Stellungnahme der Polizei heisst es: Als Teil der Ermittlungen haben wir heute einen Mann in seinen 60ern aus Norfolk wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs festgenommen und führen Durchsuchungen in Berkshire und Norfolk durch. Der Mann bleibt in dieser Zeit in Polizeigewahrsam.

Einen Namen nennt die Polizei aufgrund nationaler Richtlinien nicht. «Wir verstehen das grosse öffentliche Interesse an diesem Fall und werden zu gegebener Zeit weiter über den aktuellen Stand informieren», wird der stellvertretende Polizeichef Oliver Wright in der Stellungnahme zitiert.

Andrew wird vorgeworfen, in seiner einstigen Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an Epstein weitergeleitet zu haben. Der 66-Jährige hat sich dazu bislang nicht geäussert. (vro/sda)

Update folgt...