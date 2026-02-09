freundlich
Epstein-Affäre

Epstein-Kontakt: Polizeischutz für Frankreichs Ex-Minister Jack Lang

Epstein-Kontakt: Polizeischutz für Frankreichs Ex-Minister Jack Lang

09.02.2026, 19:5709.02.2026, 19:57

Nach Enthüllungen im Fall Epstein ist der ehemalige französische Kulturminister Jack Lang laut Medienberichten wegen Drohungen in sozialen Netzwerken unter Polizeischutz gestellt. Die vorläufige Massnahme sei aus dem Innenministerium angeordnet worden, berichteten mehrere französische Medien. Indirekt richteten sich die Drohungen demnach auch gegen Langs Frau Monique Buczynski, die ebenfalls Schutz erhalten soll.

This photo released by the U.S. Department of Justice, shows Jeffrey Epstein and French culture minister Jack Lang at the Louvre in Paris. (U.S. Department of Justice via AP)
Jack Lang mit Jeffrey Epstein vor dem Louvre in Paris. (Archivbild)Bild: AP U.S. Department of Justice

Zuvor waren Langs Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bekanntgeworden. Die Finanzstaatsanwaltschaft hatte Vorermittlungen gegen den 86-Jährigen und seine Tochter Caroline Lang eingeleitet wegen des Verdachts auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrug infolge von Recherchen des Investigativmediums «Mediapart».

Der frühere Minister hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Mit Blick auf seine enge Beziehung zu Epstein berief er sich auf seine «Naivität». Unter Druck war er jedoch am Samstag von seinem Posten als Präsident des Pariser Kulturinstituts «Institut du monde arabe» zurückgetreten. (hkl/sda/dpa)

Mehr zur Epstein-Affäre:

Vorwürfe gegen Andrew: König Charles will Polizei helfen
Jeffrey Epstein konnte gut reiche Menschen manipulieren.
Trump-Ankunft in Grossbritannien – er wird mit Epstein-Fotos auf Schloss Windsor begrüsst
