Epstein-Affäre

Der Europarat hebt die Immunität von Thorbjørn Jagland auf

FILE -Council of Europe Secretary-General Thorbjorn Jagland speaks at the Russian International Affairs Council in Moscow on March 23, 2012. (AP Photo/Mikhail Metzel, File) Thorbjorn Jagland
Gegen den norwegischen Ex-Ministerpräsident Thorbjørn Jagland kann weiter ermittelt werden.Bild: keystone

Wegen Epstein-Akten: Europarat hebt Immunität von Thorbjørn Jagland auf

11.02.2026, 13:3111.02.2026, 13:31

Gegen den durch den Epstein-Skandal in Korruptionsverdacht geratenen norwegischen Ex-Ministerpräsident Thorbjørn Jagland kann weiter ermittelt werden.

Der Europarat hob auf Anfrage Norwegens Jaglands Immunität in Bezug auf seine Amtszeit als Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation von 2009 bis 2019 auf.

Die norwegische Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität untersucht, ob Jagland während seiner Amtszeit als Generalsekretär Geschenke, Reisen und Kredite angenommen hat. Das legen laut der Nachrichtenagentur NTB Informationen aus den Akten rund um den Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein nahe.

Mehrfacher Kontakt mit Epstein

Die Dokumente sollen demnach zeigen, dass Jagland zwischen 2016 und 2018 mehrfach Kontakt mit dem US-Geschäftsmann hatte. In diesem Zeitraum war der Norweger sowohl Generalsekretär des Europarates als auch Mitglied des norwegischen Nobelkomitees. Von 2009 bis 2015 war er dessen Vorsitzender.

Als Ex-Generalsekretär des Europarates hatte Jagland bislang Immunität, das heisst er konnte nicht strafrechtlich verfolgt werden. Sein Mandant habe mit der Aufhebung der Immunität gerechnet, sagte Jaglands Anwalt der NTB. Jagland habe der zuständigen Ermittlungsbehörde bereits Unterlagen übermittelt und wolle sie «bei der weiteren Aufklärung des Sachverhalts» unterstützen. (sda/dpa)

