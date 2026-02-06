bedeckt
DE | FR
burger
International
Skandinavien

Fall Epstein: Ermittlungen gegen Norwegens Ex-Regierungschef

Fall Epstein: Ermittlungen gegen Norwegens Ex-Regierungschef

06.02.2026, 10:4706.02.2026, 10:47

In Norwegen wird nach den neuesten Veröffentlichungen im Fall Epstein gegen den Ex-Ministerpräsidenten und früheren Generalsekretär des Europarates, Thorbjørn Jagland, ermittelt. Der Norweger wird der schweren Korruption verdächtigt, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete.

Secretary General of the Council of Europe visit Secretary General of the Council of Europe Thorbj
Thorbjørn Jagland (Archivbild).Bild: IMAGO / Pacific Press Agency

«Wir sind der Ansicht, dass es hinreichende Gründe für Ermittlungen gibt», sagte der Chef der norwegischen Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Pål K. Lønseth, demnach.

Die Ermittlungen sollen klären, ob Jagland während seiner Amtszeit als Generalsekretär Geschenke, Reisen und Kredite angenommen hat. Das implizieren laut NTB Informationen aus den Akten rund um den Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.

Die Dokumente sollen zeigen, dass Jagland zwischen 2016 und 2018 mehrfach Kontakt mit dem US-Geschäftsmann hatte. In diesem Zeitraum war der Norweger sowohl Generalsekretär des Europarates als auch Mitglied des norwegischen Nobelkomitees. Von 2009 bis 2015 war er dessen Vorsitzender.

Geplanter Familienurlaub auf Epsteins Insel?

Norwegischen Medien zufolge sollen sich Epstein und Jagland über Immobilienkäufe ausgetauscht haben. Ausserdem habe Jagland einen Urlaub mit seiner Familie auf Epsteins Insel geplant, der aber nicht zustande gekommen sei.

Als Ex-Generalsekretär des Europarates geniesst Jagland Immunität. In Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen ihn hat die Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität das norwegische Aussenministerium gebeten, die Initiative zu ergreifen, um diese aufzuheben.

«Es ist wichtig, dass dieser Fall aufgeklärt wird», sagte Aussenminister Espen Barth Eide laut NTB. «Dem darf Jaglands Immunität nicht im Weg stehen. Deshalb habe ich entschieden, dass Norwegen dem Ministerkomitee des Europarates einen Vorschlag vorlegen wird, um Jaglands Immunität aufzuheben.»

Die neuesten Epstein-Veröffentlichungen haben neben Jagland noch mehrere andere Norweger in Bedrängnis gebracht. Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit etwa steht seitdem unter grossem Druck: Sie soll über Jahre private Mails mit dem verurteilten Sexualstraftäter ausgetauscht haben. (hkl/sda/dpa)

Mehr dazu:

Mette-Marit schmachtete Epstein an, Marius angeklagt – Norwegens Monarchie wankt schwer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sorry, Melania! Michelle Obamas Doku verzeichnet einen Anstieg von 13'000 Prozent
2020 veröffentlichte Michelle Obama «Becoming». Die Doku erzielte knapp 50 Millionen geschaute Minuten am selben Wochenende, an dem die Dokumentation der aktuellen First Lady im Kino anlief.
Michelle Obamas Dokumentarfilm «Becoming» aus dem Jahr 2020 verzeichnete am selben Wochenende, an dem «Melania» in die Kinos kam, einen deutlichen Anstieg der Zuschauerzahlen.
Zur Story