Niederlande beantragen Ausstieg aus EU-Asylregeln

Die Koalition will auch den Notstand ausrufen, um ohne Zustimmung des Parlaments Teile des Asylgesetzes ausser Kraft zu setzen. Juristen bezweifeln die Rechtmässigkeit der Massnahme. Die Asylfrage spaltet auch die Koalition. Die gemässigte Koalitionspartei NSC kündigte bereits an, die Zustimmung zu dem Notstandsgesetz zurückzuziehen, falls es dafür keine rechtliche Grundlage gebe.

Der Vier-Parteien-Koalition gehört auch die radikal-rechte Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders an

Der Vier-Parteien-Koalition gehört auch die radikal-rechte Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders an Bild: keystone

Der radikale Kurswechsel in der Asylpolitik war bereits von der neuen Regierung angekündigt worden. Der Vier-Parteien-Koalition gehört nach ihrem Wahlsieg im November erstmals auch die radikal-rechte Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders an.

Die Regierung will nach den Worten von Faber erreichen, dass die Einreise von Asylsuchenden und irregulären Migranten «drastisch reduziert» wird. Das sei notwendig, «um unsere verfassungsrechtlichen Aufgaben zu erfüllen wie Bereitstellung von Wohnungen, Gesundheitsversorgung und Bildung».

Eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte den Eingang des Antrags auf EU-Ebene. Die Kommission nehme das Schreiben zur Kenntnis. Ein Opt-Out sei jedoch nur durch Änderungen der Verträge möglich. «In diesem Zusammenhang erwarten wir keine unmittelbaren Änderungen an den EU-Vorschriften zu Asyl und Migration», sagte die Sprecherin. Somit seien die Vorschriften für die Niederlande weiterhin verbindlich.

Dass die Niederlande Erfolg haben, ist unwahrscheinlich. Für eine solche Ausnahmeregel – den sogenannten Opt-Out – müssen in der Regel alle 27 EU-Staaten zustimmen. Ausserdem haben sich die EU-Länder bereits auf die Asylreform geeinigt und müssen diese nun umsetzen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 21 Bilder und Videos zeigen dir das Ausmass der Unwetter-Katastrophe in Osteuropa

Nach Pager-Explosion: USA wussten von nichts, Iran bietet Hilfe an

Rabiot schliesst sich Marseille an +++ Yverdon leiht Jamaikaner aus Premier League aus

«Jahrhunderthochwasser» ++ Erstes Todesopfer in Tschechien

Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren

Zwei der besten europäischen Pizzerias sind in der Schweiz

«Wir beobachten euch alle» – Ukrainer stossen in Kursk vor

Mit der Kursk-Offensive der ukrainischen Streitkräfte rechnete kaum jemand. Jetzt starteten ukrainische Einheiten einen neuen Vorstoss in das russische Gebiet.

Letzten Donnerstag drangen erneut ukrainische Truppen in russisches Territorium ein. Sie überquerten die Grenze in der Nähe des Dorfes Nowy Put, rund 30 Kilometer westlich des von der Ukraine eroberten Gebietes in der russischen Oblast Kursk, wie Forbes berichtet.