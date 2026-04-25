sonnig
DE | FR
burger
International
EU

EU-Kommissar: So viele Rückführungen wie seit Jahren nicht

EU-Kommissar: So viele Rückführungen wie seit Jahren nicht – trotzdem unzufrieden

25.04.2026, 08:5425.04.2026, 08:54

Trotz einer gestiegenen Zahl an Abschiebungen aus den EU-Ländern äussert sich EU-Migrationskommissar Magnus Brunner unzufrieden und pocht auf mehr Tempo bei der Verschärfung der EU-Asylpolitik. «Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurückgeführt. Das ist der bisher höchste Wert in diesem Jahrzehnt», sagte Brunner der «Welt am Sonntag».

epaselect epa12778001 European Commissioner for Internal Affairs and Migration, Magnus Brunner, presents a proposal for a directive to combat firearms trafficking and other firearms-related offences i ...
Magnus Brunner.Bild: keystone

«Mehr als 491'000 Personen sind im vergangenen Jahr ausreisepflichtig gewesen, rund 135'000 davon sind zurückgeführt worden.» Grund dafür sei unter anderem das konsequente Vorgehen der Mitgliedstaaten, aber auch mehr Stabilität in einigen Aufnahmeländern und ein besseres Informationssystem. «Trotzdem kann uns die höhere Zahl von Rückführungen im vergangenen Jahr nicht zufriedenstellen», sagte Brunner.

Brunner: Interne Reformen reichen nicht aus

«Die alten Regeln zur Rückführung illegaler Migranten in der EU funktionieren einfach nicht gut genug. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die neue Rückführungsverordnung, die wir bereits letztes Jahr vorgelegt haben, rasch von Parlament und Rat beschlossen wird.» Sie setze genau hier an: «Wir schaffen strengere Regeln für Straftäter, klare und verbindliche Pflichten für Personen mit Abschiebebescheid und bringen mehr Effizienz in die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten.»

Die Rückführungsverordnung sieht unter anderem vor, dass Menschen, die keinen Schutz erhalten und ausreisen müssen, länger in Abschiebehaft genommen werden können. Ausserdem ermöglicht sie die Abschiebung von Asylsuchenden in sogenannte Return Hubs in Staaten ausserhalb der EU.

Brunner betonte, interne Reformen allein seien nicht ausreichend. Es brauche auch nach aussen mehr Konsequenz. «Drittstaaten müssen ihre eigenen Staatsbürger zurücknehmen – und dafür setzen wir unsere Hebel gezielt ein. Visapolitik, Handel und Entwicklungsgelder werden künftig stärker mit Zusammenarbeit beim Thema Migration verknüpft.» (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Analyse
Europas Rechte brechen mit Trump – die SVP geht einen anderen Weg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
US-Justizminister will Hinrichtungen durch Erschiessen bundesweit einführen
In den USA sollen verurteilte Straftäter nach dem Willen des Justizministeriums auf Bundesebene künftig durch Erschiessen hingerichtet werden dürfen. In einem entsprechenden Regierungsbericht spricht sich Justizminister Todd Blanche dafür aus, dass auch andere Hinrichtungsoptionen erwogen werden sollten – darunter auch die Todesstrafe per Erschiessungskommando. Dies ermögliche dem Ressort, auch dann Exekutionen durchzuführen, selbst «wenn ein bestimmtes Mittel nicht verfügbar ist.» Gemeint sein dürfte damit die Substanz, die bei Giftspritzen genutzt wird.
Zur Story