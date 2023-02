Spekulationen über baldige Einigung im Brexit-Streit um Nordirland

Im Ringen um eine Einigung zwischen London und Brüssel über die Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland verdichten sich die Zeichen auf einen baldigen Durchbruch. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete, erhielten die Abgeordneten der konservativen Regierungspartei in Grossbritannien die Anweisung, am kommenden Montag ins Parlament zu kommen. Dies wurde als Anzeichen dafür gedeutet, dass Premierminister Rishi Sunak eine Einigung mit der EU verkünden könnte. Unklar war jedoch, ob die Abgeordneten die Möglichkeiten erhalten werden, über einen Deal abzustimmen.

Dieses brasilianische Favela-Haus gewinnt internationalen Architekturwettbewerb

Die Auszeichnung bei einem internationalen Architekturwettbewerb für ein Haus in einem Armenviertel hat bei den Beteiligten in Brasilien grosse Freude ausgelöst. «Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis», hiess es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account des Kollektivs «Coletivo Levante» aus der Stadt Belo Horizonte am Donnerstag (Ortszeit), nachdem das Projekt Casa do Pomar do Cafezal den Wettbewerb der renommierten Architektur-Website «ArchDaily» in der Kategorie Häuser des Jahres gewonnen hatte. «Hier ist die Peripherie das Zentrum.»