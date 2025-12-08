Nebel
DE | FR
burger
International
EU

EU-Verbot für «Veggie-Burger» wäre laut Foodwatch rechtswidrig

EU-Verbot für «Veggie-Burger» wäre laut Foodwatch rechtswidrig

08.12.2025, 07:38

Ein auf EU-Ebene diskutiertes Verbot von Bezeichnungen wie «Veggie-Burger» oder «Tofu-Wurst» wäre laut einem von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch in Auftrag gegebenen Gutachten in seiner geplanten Form rechtswidrig.

FILE - This Friday, May 3, 2019 file photo shows an Original Impossible Burger, left, and a Cali Burger, from Umami Burger, in New York. A new era of meat alternatives is here, with Beyond Meat becomi ...
Dürfen Vegi-Burger Burger heissen? Diese Frage beschäftigt gerade Europa.Bild: AP

Die vorgesehenen Verbote würden den Grundsätzen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) widersprechen, heisst es in dem Gutachten.

Der EuGH habe festgestellt, dass Mitgliedstaaten Produktnamen nicht verbieten dürfen, ohne zuvor festzulegen, welche Bezeichnungen stattdessen zu verwenden sind. Das Gutachten beruft sich neben dem EuGH-Urteil vom Oktober 2024 auch auf die EU-Lebensmittelinformationsverordnung.

Foodwatch: Verbot wäre «unsinnig» und «rechtswidrig»

«Ein EU-Verbot von ‹Tofuwürstchen› oder ‹Seitanschnitzel› ist nicht nur unsinnig, sondern auch rechtswidrig», so Foodwatch-Geschäftsführer Chris Methmann. Der deutsche Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) müsse das Vorhaben in Brüssel stoppen. Rainer hatte sich in der Vergangenheit bereits gegen das Verbot ausgesprochen.

EU-Parlament stimmt für Verbot der Bezeichnung «Vegi-Burger»

In dem Rechtsgutachten heisst es auch, dass die von den französischen EVP-Abgeordneten geforderte Änderung von EU-Recht unklar und unverständlich sei. Unter anderem sollten Begriffe wie «Wurst» und «Schnitzel» der geforderten Rechtsänderung zufolge «ausschliesslich den essbaren Teilen der Tiere vorbehalten» sein. Ein Schnitzel mit Panade dürfte demnach nicht als Schnitzel bezeichnet werden, so das Gutachten.

Am Mittwoch gehen die Verhandlungen zu dem geplanten Verbot in die vielleicht letzte Runde. Auch eine Mehrheit der EU-Staaten müsste dem Verbot zustimmen, damit die Vorgaben in Kraft treten können. (dab/sda/dpa)

Mehr Food-Themen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
ELMatador
08.12.2025 08:12registriert Februar 2020
Sind wir ehrlich: Wurst, Burger, Nuggets, Schnitzel oder Cordon bleu – das sind verarbeitete Endprodukte mit einem bestimmten Erscheinungsbild. Wenn ich ein Schnitzel bestelle, egal ob Kalb, Schwein, Poulet oder eine vegi Variante, weiss ich, was ich erwarte. Der Name beschreibt primär das Aussehen sowie die Zubereitungsart bzw. wie und womit es serviert wird – nicht die exakten Inhaltsstoffe. Sonst dürften wohl 80 % der Wienerschnitzel nicht Wienerschnitzel heissen.

PS: Wer Mühe hat, Fleisch- und Vegiprodukte auseinanderzuhalten, soll zum Metzger gehen, dort ist die Verwechslungsgefahr klein
252
Melden
Zum Kommentar
16
Grenzkonflikt eskaliert erneut: Thailand fliegt Luftangriffe auf Kambodscha
Die Spannungen zwischen Thailand und Kambodscha scheinen erneut zu eskalieren: Nur zwei Monate nach einem Abkommen fliegen erneut Raketen.
Thailand hat eigenen Angaben zufolge entlang seiner Grenze zu Kambodscha Luftangriffe geflogen. Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, am Montagmorgen Angriffe entlang ihrer Grenze gestartet zu haben. Dies nach wochenlangen schwelenden Spannungen und der vorherigen Aussetzung des Waffenstillstandsabkommens durch Thailand.
Zur Story