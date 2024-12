Glühwein am Weihnachtsmarkt: Das gehört für viele einfach dazu. Bild: Shutterstock

Hilf uns! Gesucht ist der Weihnachtsmarkt mit dem besten (und günstigsten) Glühwein

Jetzt ist wieder Hochsaison für Weihnachtsmärkte. Und was wäre ein Besuch eines solchen ohne eine Tasse Glühwein? Eben. Doch wo gibt es den besten Glühwein? Und wo den teuersten und günstigsten? Sag es uns.

Mehr «Schweiz»

Seit diesem Wochenende haben die allermeisten der grossen Weihnachtsmärkte in den verschiedenen Städten der Schweiz geöffnet. Schweizweit kannst du an über 350 Märkten die vorweihnachtliche Stimmung geniessen (Hier geht's zu unserer grossen Übersicht).

Neben heimeligem Ambiente, schönen Ständen mit vielen Geschenkideen und weihnachtlicher Musik kommen viele Besucher auch wegen der Verpflegung. Oder genauer gesagt: wegen des Glühweins. Doch wo gibt es den besten Glühwein der Schweiz? Schreib es uns in die Kommentare!

Und auch wichtig: Wie viel bezahlt man für ein Glas, eine Tasse oder einen Becher? Denn nicht selten kommt der Vorwurf auf (hier gar von einem Standbetreiber selbst), dass Weihnachtsmärkte nicht gerade als Tiefpreisinseln glänzen. Wir haben bei einigen der grossen Weihnachtsmärkte nachgefragt.

In den allermeisten Fällen ist die Preisgestaltung dem Anbieter überlassen. Natürlich achten diese auch auf die Konkurrenz. Grundsätzlich findet man aber alles in der Preisspanne zwischen ca. 5 und 10 Franken. Etwas teurer wird's vor allem dann, wenn noch ein Schuss Extra-Alkohol dabei ist.

Wie viel bist du bereit, für Glühwein (2 dl) zu bezahlen? Maximal 5 Franken 5 bis 6 Franken 6 bis 7 Franken Mehr als 7 Franken Preis ist mir egal, Hauptsache Glühwein Abstimmen

Bevor wir zu der Auflistung kommen, hier noch eine Übersicht, wie WIRKLICH JEDER Weihnachtsmarkt aussieht:

2018 gezeichnet, wohl immer noch gültig : das Groki eines Schweizer Weihnachtsmarktes (zum Zoomen aufs Bild tippen oder im Link anschauen). Bild: watson

Aarau

Beim Aarauer Weihnachtsmarkt wird der Preis vom Veranstalter bestimmt. Dieser ist fix und liegt bei 7 Franken für 2 dl (+ Depot Glühweintasse 5 Franken). Eine Preiserhöhung im Vergleich zum letzten Jahr gab es nicht.

Basel

Natürlich ist der Preis je nach Region und Weihnachtsmarkt unterschiedlich. In der Adväntsgass in Basel gibt man beispielsweise Empfehlungen ab. Man will keine Dumpingpreise, aber auch nicht überteuerte Glühweine, wie die Veranstalter schreiben: «Unser Fokus liegt auf Qualitätsprodukten, nicht auf dem Angebot von Alkohol zu Niedrigstpreisen.» Mindestpreis wird dieses Jahr 6 Franken sein.

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsser-, Münsterplatz und Claraplatz gibt es keine Vorgaben der Organisatoren. Der Verkaufsstand wählt den Preis. Ein Glühwein gibt's normalerweise für 5 bis 6 Franken.

Bern

Beim Berner Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz hat es traditionellerweise nur einen Verpflegungsstand. Dieses Beizli wird seit Jahren vom Verein Dreierlei betrieben. Vorgaben vom Veranstalter gibt es keine. «Ein Glühwein (2 dl) kostet auch in diesem Jahr 7 Franken», schreibt Pia Reist auf Anfrage.

Gruyères

Wechseln wir aus den grossen Städten nach Gruyères. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt dauert drei Wochenenden. Einen fixen Glühweinpreis gibt es erst ab dem nächsten Jahr. 2024 verkaufen Restaurants der Stadt Glühwein zum Mitnehmen für 4.50 bis 6 Franken. In der offiziellen Bar kostet er 5 Franken. Die Veranstalter schreiben: «Es ist uns wichtig, dass Gruyères seine Authentizität bewahrt und nicht als übermässig touristisch wahrgenommen wird, mit überhöhten Preisen.»

Hier findest du bestimmt etwas für dich: Rauszeit Diese Weihnachtsmärkte sind 2024 wirklich einen Besuch wert

Luzern

In Luzern warten gleich mehrere Weihnachtsmärkte auf dich. Bei Rudolfs Weihnachten auf dem Inseli-Park wurde der Preis für einen Glühwein (ohne Schuss) auf 6.50 Franken fixiert. Beim Lozärner Weihnachtsmärt auf dem Franziskanerplatz gilt die Empfehlung von mindestens 6 Franken pro 2 dl.

Olten

Ebenfalls eine Empfehlung für den Glühweinpreis geben die Betreiber des Adventsdorfes in Olten ab. Cécile Engeler schreibt auf Anfrage: «In der Regel beträgt der Preis zwischen 6 bis 7 Franken.»

Diese Weihnachtsmärkte lohnen sich auch: Rauszeit Diese zauberhaften Weihnachtsmärkte im nahen Ausland lohnen einen Besuch

Sion

In Sion werden die Stände beim Marché de Noël, welche Glühwein anbieten, von Restaurants betrieben. Als Richtpreis gilt von den Veranstaltern 5 Franken. Die allermeisten halten sich daran.

St.Gallen

Bei Sternenstadt St.Gallen kann jeder Standbetreiber selbst den Preis wählen. Vorgaben gibt es keine. Die Preise für 2 dl Glühwein dürften sich zwischen 5 bis 6 Franken bewegen, Preiserhöhungen seien nicht bekannt.

Stein am Rhein

In der Märlistadt in Stein am Rhein legten die Standbetreiber mit dem Organisationskomitee den Glühweinpreis fest: Wie letztes Jahr wird er 5 Franken betragen.

Zürich

Bei den Weihnachtsmärkten in Zürich organisiert die CP9 AG den Weihnachtsmarkt Dörfli und den Christkindlimarkt im Hauptbahnhof. Preisvorgaben für Glühwein wurden dabei nicht gemacht, wie Thomas Ritter schreibt. Teilweise dürfte es in diesem Jahr zu Preiserhöhungen kommen. Letztes Jahr lagen die Preise bei rund 7 Franken.

Fixe Preise gelten dagegen in der Weihnachtsallee. Die Veranstalter legten den Preis auf 6.90 Franken im Aussenbereich und 7.90 Franken an der Glüehwii Bar & Club fest. Den Refill gibt's danach für 60 Rappen weniger.

Noch etwas höher liegt der Preis beim Weihnachtsmarkt Münsterhof. 8.50 Franken bezahlst du dort für deinen Glühwein. Dieser wurde auch hier vom Veranstalter festgelegt, der die Glühweinstände auch selbst betreibt. Das Glühweinrezept sei speziell und wurde exklusiv für den Münsterhof entwickelt. Dass sich der Preis im oberen Segment bewegt, ist den Veranstaltern klar. Man achte dafür sehr auf die Qualität.