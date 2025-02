Bombendrohungen in mehreren Ländern: Hunderte Schulen in Zypern evakuiert

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres mussten Hunderte Schulen auf der EU-Inselrepublik Zypern nach Bombendrohungen evakuiert werden.

Wie Polizeisprecherin Kyriaki Lambrianidou im zyprischen Rundfunk RIK mitteilte, seien bei den darauf folgenden Durchsuchungen der Schulen jedoch keine Gefahrenquellen wie etwa Sprengstoff gefunden worden. Die Drohungen seien per E-Mail versandt worden.

Es sind nicht die ersten solchen Drohungen in Zypern. Bild: Screenshot X

Man habe Europol, die Strafverfolgungsbehörde der EU, informiert, sagte Lambrianidou weiter. Ähnliche Drohungen seien am Dienstag auch in anderen europäischen Staaten – darunter Ungarn und Bosnien-Herzegowina – eingegangen, so die Polizeisprecherin.

Die Verfasser drohten Berichten zufolge unter anderem im Namen Allahs: «Wir werden eure Gesichter mit Blut waschen» und «Wir werden jeden Zentimeter europäischen Bodens erobern», wie das Nachrichtenportal «Cyprus News» schrieb. Das Portal veröffentlichte den Inhalt der E-Mail, die in schlechtem Griechisch verfasst ist.

Bereits im Mai vergangenen Jahres mussten wegen ähnlicher Drohungen Hunderte zyprische Schulen evakuiert werden. Auch damals erwiesen sich die Drohungen als falsch. Warum Zypern Ziel solcher Drohungen ist, blieb unklar. (rbu/sda/dpa)