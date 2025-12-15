wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
EU

Afrika: EU startet Luftbrücke nach Darfur

EU startet Luftbrücke nach Darfur

15.12.2025, 14:4815.12.2025, 14:48

Die Europäische Union hat eine Luftbrücke eingerichtet, um Hilfsgüter in die sudanesische Krisenregion Darfur zu bringen. Der erste von insgesamt acht Flügen lieferte EU-Angaben zufolge rund 100 Tonnen Hilfsgüter. Die Aktion soll bis Januar 2026 fortgesetzt werden.

CORRECTS BYLINE.-This photo released by The Norwegian Refugee Council (NRC), shows a woman talking with an aid worker at a displacement camp where residents from el-Fasher sought refuge from fighting ...
Die humanitäre Lage hatte sich den Angaben zufolge Ende Oktober dramatisch verschlechtert.Bild: keystone

Die Luftbrücke transportiert Notunterkünfte, Wasser- und Sanitärausstattung sowie medizinisches Material. Allein in diesem Jahr hat die EU eigenen Angaben zufolge mehr als 270 Millionen Euro (rund 252 Millionen Franken) Nothilfe für den Sudan bereitgestellt und ist damit einer der grössten Geber.

Die humanitäre Lage hatte sich den Angaben zufolge Ende Oktober dramatisch verschlechtert. Die Region gilt derzeit als eine der am schwersten erreichbaren Regionen weltweit für humanitäre Helfer. Geflüchtete Zivilisten berichten von massiven Verstössen gegen das Völkerrecht. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Skurrile Bilder aus dem Land der Pyramiden
1 / 28
Skurrile Bilder aus dem Land der Pyramiden
Katzen galten früher als heilig. Die Liebe scheint anzuhalten.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Löwen-Tourismus in Südafrika – Tierleid unter dem Deckmantel des Artenschutzes
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Anklage gegen AfD-Abgeordneten wegen Hitlergruss im Bundestag
Er soll im Bundestag den Hitlergruss gezeigt und dabei die Hacken zusammengeschlagen haben – nun hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen einen Abgeordneten der rechtspopulistischen Partei AfD erhoben.
Zur Story