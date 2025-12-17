wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
EU

Zyperns Präsident Nikos Christodoulidis will der Nato beitreten

Zyperns Präsident will Nato-Beitritt und Annäherung an Türkei

17.12.2025, 10:2617.12.2025, 10:26

Der zypriotische Präsident Nikos Christodoulidis will den jahrzehntelangen Stillstand im Konflikt mit der Türkei durch eine Nato-Annäherung seines Landes beenden. Es soll bereits Gespräche dazu gegeben haben.

Griechenland - Athen, Treffen des Obersten Kooperationsrates Griechenland-Zypern unter Beteiligung des griechischen Premierministers Kyriakos Mitsotakis und des Pr
Nikos Christodoulidis ist seit 2023 Staatspräsident von Zypern.Bild: www.imago-images.de

Im Interview mit der Zeitung «Politico» schlug Christodoulidis ein «Schritt-für-Schritt»-Modell vor, nach dem die politisch geteilte Mittelmeerinsel zunächst der Partnerschaft für den Frieden (PFP) des Verteidigungsbündnis beitreten sollte, als Vorstufe zu einer Vollmitgliedschaft.

Bei einem Nato-Beitritt Zyperns wären innerhalb der Europäischen Union nur noch Irland, Malta und Österreich neutral. Infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatten sich die nordischen Länder Schweden und Finnland der Nato angeschlossen.

Das Nato-Mitglied Türkei hält den Nordteil Zyperns seit dem Jahr 1974 besetzt. Nach einem politischen Wechsel in der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern gibt es neue Hoffnung für eine Wiedervereinigung der Insel, die völkerrechtlich zur Gänze der Europäischen Union angehört.

Gespräche mit Rutte und Merz

Im Gegenzug für eine Nato-Integration soll die griechisch-zypriotische Insel die Blockade der EU-Annäherung der Türkei beenden. Diesbezüglich gab es jüngst Signale aus Deutschland, die seit Jahren auf Eis liegenden Beitrittsgespräche mit Ankara wieder aufnehmen zu wollen.

epa12594590 German Chancellor Friedrich Merz (R) welcomes NATO Secretary-General Mark Rutte (L) at the Federal Chancellery in Berlin, Germany, 15 December 2025. Berlin hosts US-Ukraine negotiations on ...
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz.Bild: keystone

Christodoulidis bezeichnete den Nato-Beitritt Zyperns als «natürliche Entwicklung», die bisher aus politischen Gründen nicht zustande gekommen sei – vor allem aufgrund der wechselseitigen Blockaden. Er habe seinen Vorschlag bereits mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz besprochen.

Zypern übernimmt im ersten Halbjahr 2026 den EU-Ratsvorsitz und spielt damit auch eine Schlüsselrolle im EU-Beitrittsprozess. Unklar bleibt freilich, wie eine Lösung des Zypern-Konflikts aussehen könnte. Mehrere Anläufe sind gescheitert, und beide Seiten haben sich in den vergangenen Jahren einzementiert. (sda/apa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 16 Politiker sind in der Merz-Regierung
1 / 18
Diese 16 Politiker sind in der Merz-Regierung

Entwicklungsministerin: Reem Alabali-Radovan (SPD)
quelle: keystone / clemens bilan
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Friedrich Merz im zweiten Wahlgang zum Kanzler gewählt
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Rob Reiners Sohn Nick wegen Mordes angeklagt – auch Todesstrafe möglich
Nach dem gewaltsamen Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele wurde nun Anklage erhoben. Ihr Sohn Nick Reiner wird des Doppelmordes beschuldigt.
Am Sonntag wurden der bekannte US-Schauspieler und Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Wenige Stunden später wurde ihr Sohn Nick Reiner festgenommen – Mordverdacht. Nun hat die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen den 32-Jährigen erhoben.
Zur Story