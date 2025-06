Abor & Tynna bei ihrem Auftritt am ESC in Basel. Bild: keystone

ESC-Star Abor zeigt nach homophoben Anschuldigungen Reue

Abor, Teil des deutschen ESC-Acts Abor & Tynna, sieht sich derzeit mit Vorwürfen konfrontiert, er sei homophob und misogyn. Nun bezieht der Musiker Stellung.

Robin Schmidt / t-online

Ein Artikel von

Vor wenigen Wochen stand Attila Bornemisza mit seiner Schwester Tünde auf der Bühne des Eurovision Song Contests in Basel. Als Duo Abor & Tynna belegten die beiden den 15. Platz. Die Musik rückt bei Abor aktuell allerdings in den Hintergrund. In den sozialen Medien sind Vorwürfe gegen den 21-jährigen Österreicher bekannt geworden.

Auf X kursieren verschiedene Screenshots, die belegen sollen, dass Abor in den zurückliegenden Jahren teilweise homophobe und frauenverachtende Statements abgesetzt haben soll. Auch soll er Pro-Trump-Statements bei TikTok repostet haben. Auf dem Instagram-Kanal «EurovisionCrave», dessen Betreiber die Seite als «Quelle für alles rund um den ESC» beschreibt, sind einige der Statements zu finden.

Abor beteuert, dass er heute anders denke

Auf seinem eigenen Instagram-Kanal hat sich Abor inzwischen zu den Anschuldigungen geäussert. In seinem Statement räumt er Fehler ein. So schreibt Abor: «In den letzten Tagen sind alte Postings und Kommentare von mir öffentlich geworden, die zu berechtigter Kritik führen. Diese sind zum Teil einige Jahre alt, und ich bereue sie wirklich sehr. Dass ich dann noch aus Scham behauptet habe, der Account sei nicht meiner, macht das Ganze natürlich auch nicht besser.»

Weiterhin bittet Abor um Verzeihung: Deswegen möchte ich mich für die Beiträge und deren Inhalte aufrichtig und ernsthaft bei euch entschuldigen, insbesondere bei den Menschen, die ich mit meinen Worten verletzt habe." Er könne seine Aussagen leider nicht rückgängig machen, es spiegele aber nicht wider, wer Abor heute sei.

Jeder entscheide selbst, ob man Abor verzeihen wolle, schliesst er sein Statement und bittet erneut um Entschuldigung. Inwieweit der Vorgang Auswirkungen auf die weitere Karriere von Abor & Tynna haben wird, wird sich zeigen.

Unter dem Post schlägt sich der Grossteil der Kommentierenden auf die Seite Abors. So schrieb eine Userin: «Ach, ganz ehrlich? Lass sie doch labern. Du musst dich für gar nix entschuldigen. Andere Leute haben nicht die Hoheitsrechte über deine Meinungen oder alten Ansichten.» Eine andere Nutzerin kommentierte: «Internet vergisst nicht, aber Gott sei Dank entwickelt man sich weiter und lernt im Leben dazu. Hoffe, die Leute um dich herum und die Fans verstehen das auch.» (nib)