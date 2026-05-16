Für den ESC in Wien wurden die Votingregeln geändert. Bild: APA/APA

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Die Regeln haben sich geändert: So kannst du am ESC-Final für deine Favoriten stimmen

ESC-Präsident Martin Green gab im November bekannt, dass sich die Regeln für das Voting am Eurovision Song Contest 2026 in Wien ändern werden. Hier findest du alles, was du dazu wissen willst.

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Beim Eurovision Song Contest in Basel gab es im letzten Jahr viel Kritik. Ein Grossteil davon drehte sich um die Beeinflussung durch die israelische Regierung, etwa mit Werbespots und Voting-Aufrufen. Nun reagieren die Veranstalterinnen und Veranstalter des Musikfests und ändern ihr Regelwerk.

Alles, was du zu den Regeln und dem Voting wissen willst.

Was hat sich geändert?

Das neue Voting-System bringt drei gewichtige Veränderungen mit sich. Dies sind:

Klarere Regeln für Promotion und Werbekampagnen

Staatlich gestützte Social-Media-Kampagnen werden stärker eingeschränkt. Intensive Promotion einzelner Beiträge durch Behörden sollen verhindert werden. Weniger Stimmen pro Person

Die maximale Anzahl an Stimmen pro Voting-Methode (SMS, online oder Anruf) wird von 20 auf 10 reduziert. Fachjurys im Halbfinal

Dieses Jahr wird es, ergänzend zum Publikumsvoting, erstmals seit 2022 auch im Halbfinal wieder ein Juryvoting geben. Wie im Final wird sich das Verhältnis von Publikums- sowie Jurystimmen auf das Verhältnis 50:50 verteilen. Zudem wird die Anzahl Jurymitglieder von 5 auf 7 erhöht.

Wie funktioniert die Punktevergabe am ESC 2026?

Beim ESC dürfen die Bürgerinnen und Bürger aller Länder, die am ESC teilnehmen, für ihren Favoriten abstimmen. Für das Finale gilt das auch für Bürgerinnen und Bürger der Länder, die im Halbfinal ausgeschieden sind.

Dieses Jahr nehmen 35 Länder teil, jedes Land kann 116 Punkte verteilen, das beinhaltet Publikum- (58 Punkte) sowie Jurystimmen (58 Punkte). Kein Land darf dabei für sich selber stimmen.

Die Stimmen der Länder setzt sich dabei zur Hälfte aus einem Juryvoting zusammen, die andere Hälfte kommen über das Televoting zustande.

Die teilnehmenden Länder:

Wie stimmt das Publikum?

Bürgerinnen und Bürger eines Landes, das am ESC teilnimmt, kann entweder via Anruf, online oder per SMS abstimmen. Nimmt ein entsprechendes Land nicht am ESC teil, kann nur via Online-Formular abgestimmt werden. Die Anzahl der Stimmen ist dabei, wie oben erwähnt, neu begrenzt auf 10 Stimmen pro Voting-Methode.

Bei beiden Votings gibt es die gleichen Regeln: Der beste Act bekommt 12 Punkte, der Zweite 10 Punkte. Ab Platz drei erfolgt die Bewertung ab 8 Punkten in Einerschritten. Der zehnte Platz bekommt somit noch einen Punkt, ab dem elften Platz gibt es keine Punkte mehr.

Wie stimmt die Jury?

Die Stimmvergabe ist die gleiche wie beim Publikumsvoting: Der beste Act bekommt 12 Punkte, der Zweite 10 Punkte. Ab Platz drei erfolgt die Bewertung ab 8 Punkten in Einerschritten. Der zehnte Platz bekommt somit noch einen Punkt, ab dem elften Platz gibt es keine Punkte mehr.

Was passiert bei Punktegleichstand?

Wenn zwei Songs auf die gleiche Punktzahl kommen, bekommt das Land die höhere Punktzahl, das vom Publikum höher bewertet wurde. Das Zuschauervotum hat in diesem Fall also Vorrang.

Sollte auch die Zahl der Zuschauerstimmen für die beiden Songs genau gleich sein, liegt der Song vorne, der die höhere Jurywertung erhalten hat. Sollte auch die Jurywertung für beide Songs gleich sein, stimmt die Jury in einer Mehrheitsentscheidung ab, welcher Song vorne liegt.

Gibt es einen Unterschied zwischen dem Voting in den Halbfinals und dem Final?

Ja, aber nur bedingt. Im Halbfinal werden nämlich die Ergebnisse der Votings nicht verkündet, es wird lediglich bekannt gegeben, welche Länder es in den Final geschafft haben.

Die «Big Four», als die grössten Geldgeber Deutschland, Frankreich, Italien sowie Grossbritannien, sind dabei automatisch für den Final qualifiziert.

Wie kann ich voten?

Wo kann ich meine Stimme abgeben?

Wenn dein Land am ESC teilnimmt, hast du drei Möglichkeiten, um deine Stimme abzugeben. Dies sind:

Voting per Telefon

Voting per SMS

Online-Voting

Wenn dein Land nicht am ESC teilnimmt, kannst du nur online voten.

Wann kann ich meine Stimme abgeben?

Wenn dein Land am ESC teilnimmt, sieht es wie folgt aus:

Bei den Halbfinals beginnt das Voting, nachdem alle Künstlerinnen und Künstler ihre Performance abgeliefert haben. Dann hast du 20 Minuten Zeit, um deine Stimme abzugeben. Du kannst nur in dem Halbfinal abstimmen, indem dein Land teilnimmt.

Im Final beginnt die Abstimmung dann kurz vor dem ersten Auftritt. Danach kannst du bis 40 Minuten nach dem Ende aller Acts für deinen Favoriten stimmen.

Wenn dein Land nicht am ESC teilnnimmt, sieht es wie folgt aus:

Das Abstimmungsfenster öffnet jeweils vor jedem Halbfinal und bleibt bis zum Beginn der Live-Show offen. Während der Auftritte wird die Abstimmung dann geschlossen und nach dem letzten Song wieder geöffnet. Dann hast du erneut knapp 20 Minuten Zeit.

Ähnlich sieht es im Final aus: Das Abstimmungsfenster öffnet online etwa um Mitternacht vor der Show, wird kurz geschlossen, wenn die Live-Show beginnt, und öffnet sich wieder kurz vor dem ersten Song. Es bleibt dann während der gesamten Live-Show geöffnet, bis etwa 40 Minuten nach dem letzten Beitrag.

Wie oft kann ich voten?

Du kannst pro Voting-Methode (Telefon, SMS und online) jeweils 10 Mal deine Stimme abgeben.

Wie setzt sich die Jury zusammen?

Jedes Land hat eine Jury bestehend aus neu sieben Mitgliedern (letztes Jahr 5). Die Jury umfasst dabei Expertinnen und Experten aus der Musikbranche. Jede Jury muss dabei mindesten zwei Mitglieder haben, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind.

Die Jurymitglieder müssen dabei eine formelle Erklärung unterzeichnen, in der sie bestätigen, unabhängig und unparteiisch zu stimmen. (ome)