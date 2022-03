Mit einer Maschine des Typs Illjushin Il-96 flog der russische Präsident Wladimir Putin im Juni 2021 nach Genf für ein Treffen mit dem US-Präsidenten Joe Biden. Bild: keystone

Faktencheck

Warum es kaum etwas zu bedeuten hat, wenn russische Flieger nach Osten fliegen

Verdächtig anmutende Flugbewegungen der russischen Regierungsflotte sorgten am Donnerstag für Aufregung in den sozialen Medien. So drehte die Maschine des russischen Aussenministers Sergei Lawrow über Nowosibirsk, auf halber Strecke in Richtung China, und flog zurück nach Moskau.

Zahlreiche weitere Regierungsflugzeuge steuerten unterschiedliche Ziele im Ural und in Sibirien an, verblieben dort aber nicht lang.

Mindestens drei russische Privatjets machten sich zudem auf den Weg nach Dubai.

Zuerst fielen Twitter-Nutzer die vielen Flugbewegungen auf, welche auch am Freitag weitergehen. Ihre Tweets führten zu einer wilden Sammlung an Spekulationen, was der Grund sein könnte.

Viele User sahen darin ein Zeichen eines bevorstehenden Nuklearschlags, da es in der Ural-Region Bunkeranlagen gebe, in denen sich Regierungsvertreter und andere wichtige Personen schützen könnten. Andere warnten vor bevorstehenden Anschlägen mit biologischen Waffen. Zeitungen wie die «Bild» nahmen das Thema auf, ohne mögliche Erklärungsversuche zu liefern.

Viel heisse Luft um nichts?

Was genau der Grund für die erhöhten Flugbewegungen sind, ist nicht klar. Es könnte auch der Transport einer sehr wichtigen Person dahinterstecken, deren genauer Standpunkt durch die verschiedenen Flüge verdeckt werden sollte. Oder ein Ablenkungsmanöver. Oder gar nichts.

Wie der Journalist und Waffensachverständiger Lars Winkelsdorf auf Twitter erklärte, sind solche Verschiebungsaktionen häufig zu beobachten, auch schon vor dem Ukraine-Krieg. Dass die Flugzeuge alle in eine ähnliche Richtung fliegen, dürfte Winkelsdorf zufolge eher daran liegen, dass der Luftraum momentan im Westen gesperrt ist und im Süden «recht unsicher».

Es handle sich dabei höchstwahrscheinlich um Übungsflüge, wie sie auch die USA oder die Nato durchführen würden. Der viel beachtete Twitter-Account «Evergreen Intel», der sich auf frei verfügbare, sicherheitsrelevante Informationen (OSINT) spezialisiert, kommt zum gleichen Schluss.

Atomkrieg wäre kaum verheimlichbar

Kommt hinzu, dass ein bevorstehender Atomkrieg mehr Lärm machen würde. Die amerikanischen Geheimdienste informieren die Öffentlichkeit zurzeit über jeden geplanten Schritt des Kremls, um ihm damit den Wind aus den Segeln zu nehmen. Vor einem geplanten Atomschlag würden «Massen an Geheimdienstinfos» publik werden, schreibt auch Winkelsdorf auf Twitter. Zudem würde man deutlich mehr Vorbereitungen – wie zum Beispiel Truppenverschiebungen – sehen.

Die Panik entstand demnach aus Unwissenheit, oder wie Winkelsdorf es ausdrückt: «Irgendeiner wusste das nicht, guckte mal kurz ins Internet und drückte den Panik-Knopf.» (dfr)