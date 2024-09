James Earl Jones. Bild: keystone

Stimme von Darth Vader: James Earl Jones mit 93 gestorben

Der ehemalige Schauspieler James Earl Jones ist mit 93 Jahren verstorben. Er war die Stimme von Star Wars-Bösewicht Darth Vader sowie Mufasa im König der Löwen und spielte in vielen anderen Filmen mit. Der EGOT-Preisträger ist in seinem Haus in Dutchess County, New York, gestorben.

(hkl)