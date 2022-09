Er wurde 91 Jahre alt – Filmlegende Jean-Luc Godard ist tot

Sein Vater war Arzt, die Mutter kam aus einer Bankiersfamilie. Godard arbeitete in den fünfziger Jahren kurz als Presseattaché bei Twentieth Century Fox in Paris, wo er lernte, wie man für Aufsehen sorgt. Ab 1952 war er Kritiker der «Cahiers du Cinéma» und verteidigte Regisseure wie den damals als Trickmeister verkannten Hitchcock.

Spätestens seit «Der kleine Soldat» hatte der Filmemacher einen Ruf als Unruhestörer und genialer Künstler zugleich. Doch auch mit «Die Verachtung» und «Elf Uhr nachts» prägte er das Kino der Sechzigerjahre, vor allem als Mann für gesellschaftskritische Filme. Im Jahr 2010 erhielt er den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Doch anwesend war er bei der Verleihung nicht. Auf seine Anwesenheit angesprochen, erklärte Godard sich so: «Ich habe kein Visum für die USA und habe auch keine Lust, eines zu beantragen. Und ich will nicht so lange fliegen.»

Sein zweiter Film sorgte nicht nur künstlerisch, sondern vor allem politisch für Aufsehen. «Der kleine Soldat» widmete sich kritisch der Brutalität des Algerienkriegs, wurde anschliessend von der Zensur verboten und zwei Jahre lang in Frankreich nicht gezeigt. Ein Zitat des Films wurde nachträglich zum Aushängeschild seines dokumentarischen Anspruchs: «Photographie, das ist die Wahrheit. Und der Film ist die Wahrheit 24 mal in der Sekunde.»

Jean-Luc Godard ist tot. Der Filmemacher verstarb im Alter von 91 Jahren, wie zuerst das französische Medium «Libération» am Dienstag vermeldete. Kurze Zeit bestätigte die Tageszeitung «Le Monde» mit Berufung auf die Familie die Meldung ebenfalls. Der französisch-schweizerische Regisseur war eine Schlüsselfigur der Nouvelle Vague, einer Filmbewegung, die das Kino in den späten Fünfziger- und Sechzigerjahren revolutionierte.

Tierwohl vs. Billigfleisch: Eine Bäuerin bringt es in der «Arena» auf den Punkt

«Endkampf» zwischen Genfer Schülern: Schlägerei an den SwissSkills in Bern

Schockierende Dokumente: Tödliche Folter in Myanmars Haftzentren

Vor eineinhalb Jahren kam es in Myanmar zu einem Militärputsch. Gegen die Junta-Gegner wird brutal vorgegangen. Nun liegt ein Bericht vor, der die tödliche Folter von sechs Aktivisten dokumentiert. Das Wichtigste in 6 Punkten.

Seit dem Militärputsch in Myanmar vor eineinhalb Jahren sind Menschenrechtlern zufolge zahlreiche festgenommene Junta-Gegner in der Haft grausam zu Tode gekommen. Die Organisation Human Rights Watch (HRW) hat in den vergangenen Monaten sechs Fälle detailliert dokumentiert, bei denen Aktivisten entweder zu Tode gefoltert wurden oder wegen der Verweigerung medizinischer Versorgung gestorben sind. Die Ergebnisse wurden am Dienstag veröffentlicht. «Diese Todesfälle sind nur die Spitze des Eisbergs des Leidens und der Folter durch das Militär und die Polizei», betonte Manny Maung, Myanmar-Expertin der Organisation.