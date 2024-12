Leonard Whiting und Olivia Hussey in «Romeo und Julia» (1968). Bild: paramount

«Romeo und Julia»-Star Olivia Hussey stirbt im Alter von 73 Jahren

Mehr «International»

Olivia Hussey Eisley, bekannt für ihre Hauptrollen in «Romeo und Julia» von 1968 und «Black Christmas» von 1974, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Husseys Familie gab am Freitag über soziale Medien ihren Tod bekannt. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

«Mit tiefer Traurigkeit geben wir das Ableben von Olivia Hussey Eisley bekannt, die am 27. Dezember friedlich zu Hause im Kreise ihrer Liebsten verstorben ist», schrieb die Familie der Schauspielerin auf Instagram. «Olivia war ein bemerkenswerter Mensch, dessen Wärme, Weisheit und reine Freundlichkeit das Leben aller, die sie kannten, berührte.»

In der Erklärung der Familie heisst es weiter: «Olivia lebte ein Leben voller Leidenschaft, Liebe und Hingabe an die Kunst, Spiritualität und Freundlichkeit gegenüber Tieren. Olivia hinterlässt eine liebevolle Familie – ihre Kinder Alex, Max und India, ihren Ehemann David Glen Eisley, mit dem sie 35 Jahre verheiratet war, und ihren Enkel Greyson – und ein Vermächtnis der Liebe, das wir für immer in unseren Herzen bewahren werden. Wir trauern um diesen grossen Verlust, freuen uns aber auch über Olivias bleibenden Einfluss auf unser Leben und die [Film-] Branche. Wir danken Ihnen für ihre Gedanken und Gebete in dieser schweren Zeit und bitten Sie um Ruhe, während wir den Verlust einer ganz besonderen Seele betrauern.»

Leonard Whiting, der in dem Film, der auf dem Klassiker von William Shakespeare basiert, Romeo gegenüber Husseys Julia spielte, äusserte sich ebenfalls: «Wir haben so viel geteilt, seit wir zwei süsse, unschuldige Kinder waren, die sich für ihr Leben aneinander klammerten, wie jedes Foto von uns beweist. Du hattest nie Angst davor zu kämpfen, um alles Falsche in dieser Welt in Ordnung zu bringen. Ruh dich jetzt aus, meine schöne Juliet. Keine Ungerechtigkeit kann dich mehr verletzen. Und die Welt wird sich für immer an deine innere und äussere Schönheit erinnern.»

Olivia Osuna wurde 1951 in Buenos Aires als erstes Kind des Tango-Sängers Andrés Osuna (alias Osvaldo Ribó) und der Rechtsanwaltsgehilfin Joy Hussey geboren. Die Schauspielerin wuchs in London auf, wo sie die Italia Conti Academy besuchte, um Schauspiel zu studieren. Hussey begann bereits als Teenager professionell zu schauspielern und trat auf der Bühne, im Fernsehen in einer Episode von Drama und in den englischen Filmen «The Battle of the Villa Fiorita» und «Cup Fever Mitte» der 1960er Jahre auf.

(cmu)