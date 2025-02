«Sex Education»-Darsteller muss 15 Jahre ins Gefängnis – skandalöser Auftritt vor Gericht

Die jungen Menschen, die bei ihm Schauspiel-Nachhilfe nahmen, band er mit Knebelverträgen an sich. Bereits im vergangenen November brach eines der Opfer während seiner Aussage in Tränen aus.

Alexander Westwood bestritt die Vorwürfe, doch der Richter hielt die Ausführungen der Opfer für glaubwürdig. Unter anderem soll der Darsteller diese dazu gebracht haben, in Nackt-Rollenspielszenen mitzuwirken.

Die Angriffe hatten «verheerende Konsequenzen für die fünf Opfer», führte der Richter aus. Weiter habe Westwood eine «nonchalante Haltung» an den Tag gelegt, die an «Arroganz» grenze.

Der Schauspieler wurde wegen Sexualverbrechen an einem kleinen Kind, einem Jungen im Alter zwischen neun und zehn Jahren, zwei Teenagern, die Schauspielunterricht bei ihm nahmen, und einer Frau für schuldig befunden. Das Strafmass: 15,5 Jahre Haft.

Alexander Westwood in «Sex Education».

Alexander Westwood in «Sex Education». Bild: netflix

Der Richter Neil Chawla kam laut BBC zu dem Ergebnis, Alexander Westwood habe seinen Status als Berühmtheit ausgenutzt, um beeinflussbare, unschuldige, junge Mädchen zu missbrauchen. Der 24-Jährige war in 17 Episoden von «Sex Education» zu sehen.

Alexander Westwood an der Premiere von Netflix' «Rebel Moon».

Alexander Westwood an der Premiere von Netflix' «Rebel Moon». Bild: instagram/ netflix

