sonnig13°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Frankreich investiert wieder mehr in Atomwaffen

French President Emmanuel Macron delivers a speech next to the submarine &#039;Le Temeraire&#039; (The Temerarious) at the Nuclear submarines Navy base of Ile Longue in Crozon, France, Monday March 2, ...
Wegen der unsicheren Weltlage brauche Frankreich wieder mehr Atomwaffen, findet Präsident Macron.Bild: keystone

Frankreich erhöht Zahl seiner Atomsprengköpfe

02.03.2026, 16:1202.03.2026, 16:12

Frankreich erhöht angesichts wachsender globaler Bedrohungen die Zahl seiner Atomsprengköpfe. Das habe er angeordnet, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Anders als bisher werde Frankreich nicht mehr über die Zahl seiner Atomwaffen informieren. «Wer frei sein will, muss gefürchtet sein. Wer gefürchtet sein will, muss stark sein.»

Frankreich ist einzige EU-Atommacht

In der EU ist Frankreich seit dem Austritt Grossbritanniens 2020 die einzig verbliebene Atommacht. Laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri besitzt das Land 290 der weltweit etwa 12'200 Atomwaffen und ist damit nach Russland, den USA und China die viertgrösste Atommacht.

Das Land verfügt über vier Atom-U-Boote, von denen Raketen mit Atomsprengköpfen mit einer Reichweite von etwa 10'000 Kilometern abgefeuert werden können. Auch aus der Luft kann Frankreich Atomwaffen einsetzen. Seine Rafale-Kampfjets können die gut 50 Marschflugkörper des Landes mit Nuklearsprengköpfen abschiessen. Diese haben offiziell eine Reichweite von etwa 500 Kilometern.

Wachsende nukleare Bedrohung

Macron betonte, er schulde es Frankreich, sicherzustellen, dass die Abschreckung glaubhaft bleibe. Ein grösseres Atomarsenal sei unabdingbar. Allerdings solle dies kein Einstieg in einen atomaren Rüstungswettlauf werden.

Macron verwies zur Begründung auf wachsende nukleare Bedrohungen weltweit. Die Bedrohung vermische sich und die Verteidigung möglicher Gegner werde stärker. Konkret nannte Macron eine wachsende atomare Rüstung Chinas, die explosive Lage im Nahen Osten sowie die Bedrohung durch Russland.

Zum Ausbau von Frankreichs nuklearem Waffenarsenal sagte Macron, bis 2036 werde ein neues Atom-U-Boot gebaut. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Schweizer Touristen müssen in Nahost ausharren – das sagt das EDA

Diese Karte zeigt eine Übersicht der Angriffe des Kriegs im Iran nach 48 Stunden

Video: watson/Michael Shepherd
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Mutmasslicher Drohnenangriff auf Militärstützpunkt im EU-Staat Zypern
Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri im EU-Land Zypern ist in der Nacht zum Montag mutmasslich von einer Drohne getroffen worden. Es handelte sich um ein unbemanntes Fluggerät vom Typ «Shahed», teilte der zyprische Präsident Nikos Christodoulidis im zyprischen Fernsehen mit. Das britische Verteidigungsministerium in London bestätigte den Vorfall. Verletzt wurde nach Angaben des Präsidenten niemand. Unklar war zunächst, wer die Drohne abgefeuert hat.
Zur Story