Gedenken an Germanwings-Absturz in Frankreich und Deutschland

Keinen Plan, wo es diesen Sommer hingehen soll? Hier sind 13 Geheimtipps

Individuelles Reisen ist in Mode. Alle wollen an möglichst authentische, nicht von Touristen überlaufene Orte gelangen. Deshalb hat die Reiseplattform «Tripadvisor» mithilfe eines Algorithmus eine Liste mit Geheimtipps erstellt. Einige davon liegen in Europa und sind deshalb auch gut mit dem Zug erreichbar.

Jedes Jahr dasselbe Spiel: Der Chef will bereits im Januar wissen, wie deine Ferien-Pläne für dieses Jahr aussehen, und du bist noch nicht einmal nüchtern nach der Silvestersause. Also gibst du deine Ferien ein, ohne einen Plan, was du überhaupt machen willst.

Schon wieder Kroatien dieses Jahr? Auch Südfrankreich hast du langsam gesehen. Es muss etwas Neues her. Insidertipps. Authentisch und schön, und doch nicht überlaufen.

Nun wird dir Abhilfe geschaffen: Die Reiseplattform Tripadvisor hat eine …