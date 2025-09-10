wechselnd bewölkt15°
Dutzende Festnahmen bei Protestaktionen um Paris

epa12366456 Protesters face police forces while blocking streets during a call for action by &#039;Bloquons tout&#039; (Block everything) collective in Montpellier, France, 10 September 2025. In a pro ...
Bei Protestaktionen gegen Sparpläne sind im Raum Paris am Morgen 75 Menschen festgenommen worden.Bild: keystone

Dutzende Festnahmen bei Protestaktionen um Paris

10.09.2025, 09:35
Bei Protestaktionen gegen Sparpläne sind im Raum Paris am Morgen 75 Menschen festgenommen worden. Details nannte die Pariser Polizei zunächst nicht.

Medien berichteten unter anderem vom Versuch, ein Busdepot zu blockieren und von Blockadeaktionen an Oberschulen. Die Zeitung «Parisien» schrieb unter Verweis auf Polizeikreise, dass in den Morgenstunden etwa 1'000 Demonstranten in Frankreich gezählt worden seien. Auch von zehn Strassenblockaden berichtete sie. Medien meldeten zudem Protestaktionen in zahlreichen Städten, darunter Bordeaux, Lyon und Marseille.

Die Proteste unter dem Motto «Lasst uns alles blockieren» («Bloquons tout») richten sich vor allem gegen die seit längerem angekündigten Sparpläne. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft, rund 80'000 Sicherheitskräfte sind mobilisiert. Welches Ausmass die Proteste annehmen werden, ist ungewiss.

Unklar ist auch, wer genau ursprünglich hinter dem Aufruf steckt. Die Protestaufforderungen erfolgen dezentral, viele verschiedene Seiten wollen ihrem Ärger Luft machen. Unter anderem Linke, Gelbwesten-Gruppierungen und Gewerkschaften wie etwa die der Eisenbahner riefen zum Protest auf.

Die Protestblockaden erfolgen zwei Tage nach dem Fall der bisherigen Mitte-Rechts-Regierung bei einer Vertrauensfrage und kurz nach der Ernennung des bisherigen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu zum neuen Premier. (sda/dpa)

