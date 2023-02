Abgeordneter in Paris fliegt nach unwürdigem Tweet aus Parlament

Ein Links-Abgeordneter in Frankreich ist für zwei Wochen aus dem Parlament verbannt worden, weil er auf einem Foto mit dem Fuss auf einem Ball posiert, der den Kopf des Arbeitsministers zeigt. Der Abgeordnete Thomas Portes musste das Parlament in Paris nach dem Beschluss der Sanktion am Freitagabend unverzüglich verlassen. In den nächsten zwei Wochen darf er weder den Plenarsaal noch andere Räumlichkeiten der Assemblée Nationale betreten. Das Foto in einem Tweet des Abgeordneten konnte den Eindruck erwecken, als wolle er mit dem Kopf von Arbeitsminister Olivier Dussopt Fussball spielen. Der Tweet hatte für grosse Empörung bei etlichen Politikern gesorgt.

Abgeordneter Thomas Portes posiert auf einem Foto mit dem Fuss auf einem Ball, der den Kopf des französischen Arbeitsministers zeigt. Bild: twitter/ECiotti

Mit dem Tweet hatte der Abgeordnete den Arbeitsminister aufgerufen, die am Montag von ihm ins Parlament eingebrachte Rentenreform zurückzuziehen. Die seit Montag laufende Debatte über die Reform ist von Tumulten, Zwischenrufen und Beleidigungen geprägt. Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet beklagte am Freitagabend, dass all dies des Parlamentes nicht würdig sei. (sda/dpa)