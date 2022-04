Marine will nicht mehr Le Pen heissen, drängt aber mehr denn je ins Elysée

Auch scheint höchst zweifelhaft, ob Le Pens marginale Partei RN im Juni die Parlamentswahlen gewinnen kann. Dann müsste die Präsidentin einen ihr nicht genehmen Premierminister ernennen, also eine «cohabitation» eingehen. Und was dann? Egal, wir sehen weiter, wenn wir im Elysée sind, sagt die Frau, die nur noch einen Vornamen haben will. (saw/aargauerzeitung.ch)

Gegen die Immigranten will Le Pen weiter radikal vorgehen: Franzosen sollen bei der Arbeitssuche und Sozialrechten eine «préférence nationale» (Vorrang der Nationalität) haben; nur noch ein Viertel der ausländischen Väter sollen ihre Familien nachziehen können. Über solche unschönen Dinge spricht Marine aber nicht gerne. Braucht sie auch gar nicht: Alle Franzosen wissen von früher, dass Le Pen so viel bedeutet wie Anti-Immigration. Auch ein hübscher Vorname ändert daran nichts.

sagt Marine herzergreifend. Ihre neue Rolle beherrscht sie, ihre Auftritte zähmt sie bis zur Selbstaufgabe. Auch politisch: Den «Frexit» hat sie nicht mehr im Programm, die Nato will sie nur noch kommandomässig verlassen. Das Kopftuchverbot auf offener Strasse bezeichnet sie nun als «komplex», das heisst undurchführbar. Auch die Todesstrafe will sie den Franzosen nicht mehr zur Volksabstimmung unterbreiten.

Nicht einmal ihre Nähe zu Wladimir Putin kann ihr etwas anhaben: Die französische Ultranationalistin hat so gute Chancen wie noch nie, am Sonntag Staatspräsidentin Frankreichs zu werden.

Nach zwei Jahren Pandemie – Spanien beendet Maskenpflicht

Nach knapp zwei Jahren ist die Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie in dem beliebten Urlaubsland Spanien Vergangenheit. Seit Mittwoch gilt sie nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Altenheimen und Gesundheitseinrichtungen. Experten riefen die Bevölkerung jedoch dazu auf, weiterhin vorsichtig zu sein und den Mund-Nasenschutz bei schlecht belüfteten Innenräumen und in vollen Fussgängerzonen weiter freiwillig aufzusetzen.