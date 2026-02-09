Junger Skifahrer stirbt durch Lawine in Frankreich

Ein junger Skifahrer ist am Montag in der französischen Gemeinde Montgenèvre in einer Lawine ums Leben gekommen. Er ist das dritte Todesopfer durch Lawinen abseits der Pisten im Departement Hautes-Alpes innerhalb von drei Tagen.

Ein weiterer Skifahrer, der ihn in diesem Gebiet abseits der Pisten begleitete, blieb unverletzt, wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Montagabend mitteilte.

Am Samstag waren zwei Skitourengänger bei einer Lawine in Saint-Véran ums Leben gekommen. Die beiden Männer gehörten zu einer Gruppe von vier Skitourengängern, die abseits der Pisten unterwegs waren.

Mindestens zwanzig Skifahrer sind in diesem Jahr bereits in Lawinen in verschiedenen Gebirgsmassiven der Alpen ums Leben gekommen – in Österreich, Frankreich und der Schweiz. (hkl/sda/blg/afp)