bedeckt-2°
DE | FR
burger
International
Frankreich

9 Festnahmen nach Tod von 23-jährigem rechten Aktivisten in Lyon

9 Festnahmen nach Tod von 23-jährigem rechten Aktivisten in Lyon

Nach dem gewaltsamen Tod eines rechten Aktivisten am Rande einer Wahlkampfveranstaltung der französischen Linkspartei in Lyon sind neun Verdächtige festgenommen worden.
18.02.2026, 07:0818.02.2026, 07:08

Unter den Festgenommenen ist ein parlamentarischer Assistent eines Abgeordneten der linken Partei La France Insoumise (LFI), wie Staatsanwalt Thierry Dran Medienberichten zufolge mitteilte.

epa12744144 A French flag reading &#039;Justice for Quentin&#039;, displayed during a rally to pay tribute to the 23-year-old student killed in Lyon Quentin, in place de la Sorbonne, Paris, France, 15 ...
Ein Mann hält ein Frankreich-Flagge mit Gedenktransparent für den Getöteten.Bild: keystone

Der 23 Jahre alte Aktivist hatte sich am Donnerstag vergangener Woche zum Schutz einer Gegenkundgebung von mehreren Frauen aus der rechten Szene bereitgehalten, als er und zwei Begleiter von rund 20 Maskierten angegriffen wurden. Sechs Männer verprügelten ihn mit roher Gewalt. Am Samstag starb der Student schliesslich an seinen schweren Kopfverletzungen.

Seitdem gibt es in Frankreich – einen Monat vor Beginn der Kommunalwahlen – massive politische Spannungen. Konservative und rechte Politiker in Paris mutmassen, dass ein linksradikaler Schlägertrupp den Aktivisten am Rande der rechten Kundgebung gegen den Auftritt der LFI-Europaabgeordneten Rima Hassan erschlug und weisen der Linkspartei eine Mitverantwortung zu.

Linkspolitiker Mélenchon will keine Belehrungen akzeptieren

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, nach Vernehmung von Zeugen und der Auswertung von Videos sei es gelungen, einige Verdächtige zu identifizieren. Weitere Angaben zu den Festgenommenen machte Dran nicht.

epa12544413 La France Insoumise (LFI) party leader Jean-Luc Melenchon gives a speech at the La France Insoumise convention for the 2026 municipal elections in Aubervilliers, a Paris suburb, France, 23 ...
Jean-Luc Mélenchon.Bild: keystone

Der an der Spitze des regierenden Mitte-Rechts-Bündnisses stehende Premierminister Sébastien Lecornu, ein besonders enger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron, schrieb auf der Plattform X: Ohne den Ausgang der Ermittlungen vorwegzunehmen oder die Unschuldsvermutung zu ignorieren, sei La France Insoumise nun in der Pflicht: «In ihren Reihen muss aufgeräumt werden. Und zwar schnell.»

LFI-Anführer Jean-Luc Mélenchon antwortete auf X, seine Partei akzeptiere keine Belehrungen von Lecornu. «Er ist sich nicht bewusst, was er sagt.» (sda/dpa)

Junger Rechtsextremer von Linksextremen totgeprügelt – Angst vor Eskalation in Frankreich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Juwelenraub und Millionenbetrug durch Mitarbeiter – der Louvre in seiner grössten Krise
Die Polizei hat Mitarbeiter des Museums wegen Betrugsverdachts verhaftet. Zudem hat Mona Lisa einen erneuten Wasserschaden nur knapp überlebt. Was ist los in Louvre?
Seit dem Raub der Kronjuwelen im Oktober kommt der Louvre nicht zur Ruhe, das bekannteste Museum der Welt wankt in seinen Grundfesten. Die Pariser Staatsanwaltschaft meldete am Wochenende die Verhaftung von neun Personen. Sie stehen im Verdacht, während Jahren systematisch gefälschte Eintrittskarten für den Louvre verkauft zu haben.
Zur Story