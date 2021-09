20 Jahre 9/11: Warum der Chefplaner immer noch nicht verurteilt ist

20 Jahre nach dem Terror vom 11. September 2001 warten die fünf Hauptangeklagten noch immer auf ihren Prozess. Es ist die Folge eines in jeder Beziehung vermurksten Verfahrens.

Der «Jahrhundertprozess» hat am Mittwoch begonnen. Es geht um den schlimmsten Terroranschlag in der Geschichte des Landes. Neun Monate soll das Verfahren in einem eigens dafür erstellten Gerichtssaal dauern. Fast 1800 Nebenkläger und mehr als 300 Anwälte sind involviert. Eine ganze Nation erhofft sich Antworten auf offene Fragen.

Die Rede ist nicht vom Terror des 11. September 2001 in den USA, sondern von den Anschlägen am 13. November 2015 in Frankreich, die häufig als «Europas 9/11» …