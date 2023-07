Katze Neko von Zug überfahren – französische Bahn muss Entschädigung zahlen

Das Schicksal einer in einem Pariser Bahnhof von einem Zug überfahrenen Katze hatte Frankreich bewegt, nun hat ein Gericht die französische Bahn zum Zahlen einer Entschädigung verurteilt.

So hat ein Gericht in Paris die SNCF am Dienstag der Nachlässigkeit schuldig gesprochen, wie der Sender Europe 1 berichtete. Den beiden Besitzerinnen von Katze Neko muss die Bahn jeweils 1000 Euro zahlen.

Personal stellte sich quer

Die Katze war einer Mutter und ihrer Tochter vor der Abfahrt aus einem Transportkorb entwischt, beide vermuteten das Tier unter dem Zug. Das Personal aber weigerte sich, den TGV im Bahnhof Paris-Montparnasse aufzuhalten. Später entdeckten beide das tote Tier zwischen den Gleisen. Der Gerichtspräsident prangerte an, dass «nicht die notwendigen menschlichen Mittel eingesetzt wurden, um die Katze zu bergen», ehe der Zug abfuhr.

Tierschutzorganisationen hatten nach dem Vorfall Anfang Jahr einen Prozess ins Rollen gebracht. Für ein vergessenes Gepäckstück werde ein Zug aufgehalten, nicht aber für ein Tier, erklärten die Tierschützer vor Gericht. Seitens der Bahn handele es sich um einen vorsätzlichen und grausamen Akt.

Die SNCF betonte indes, es sei überhaupt nicht klar gewesen, wo die Katze sich versteckt habe. Erst beim Anfahren des Zuges sei sie zwischen den Gleisen gesichtet worden. Die Besitzerin hatte der Bahn «mangelnde Empathie» vorgeworfen, die SNCF habe keines ihrer Schreiben beantwortet.

