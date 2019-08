Schweizer Tourist stirbt in Korsika beim Klippenspringen

International

Ein 50-jähriger Schweizer Tourist verstarb am Montag nach einem 15-Meter-Sprung von einer Klippe bei der Ortschaft Chisa in Korsika. Das berichten mehrere französische Medien. Das Unglück ereignete sich demnach kurz vor 17:00 Uhr bei der berühmten Badestelle «Les Trois Bassins» im Fluss Travo.

«Er sprang aus 15 Meter Höhe in ein Loch, das 8 bis 10 Meter tief ist. Offenbar hat er sich am Grund des Wassers eingeklemmt», sagte der Sprecher der örtlichen Feuerwehr zur Nachrichtenagentur AFP. Er fügte an, dass der Ort Trois Bassins für solche Unfälle berüchtigt sei.

Das Opfer, das mit seiner Frau und seinen drei Kindern auf der Insel in den Ferien war, starb wenige Minuten nach seinem Sprung, während das Rettungsteam fast eine Stunde brauchte, um den abgelegenen Ort zu erreichen.

Die Bergung der Leiche gestaltete sich gemäss Franceinfo.fr schwierig und dauerte knapp zwei Stunden. Die Familie des Verunfallten stand unter Schock und wurde durch ein Care-Team betreut. (jaw)

