trüb und nass11°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Erneuter Einbruch in französisches Museum nach Louvre-Coup

Fälle häufen sich: Erneuter Einbruch in französisches Museum nach Louvre-Coup

Bei einem weiteren Einbruch in ein französisches Museum sind Gold- und Silbermünzen gestohlen worden. Ähnliche Vorfälle häufen sich im Land in letzter Zeit.
22.10.2025, 06:0922.10.2025, 06:09

Diesmal sind fast 2'000 Gold- und Silbermünzen über Nacht aus einem Museum verschwunden – nur einen Tag nach dem spektakulären Diebstahl im Louvre. Seit Anfang September häufen sich Einbrüche in französische Museen offenbar nach einem ähnlichen Muster: Wertvolle Objekte werden gezielt ausgewählt, Schmuck, Münzen oder Stücke von hohem historischem Wert. Zufall?

Soldiers patrol as people queue to enter the Louvre museum that remains closed for the day after Sunday&#039;s jewels robbery, Monday, Oct. 20, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva) France Louvre
Nach dem Louvre-Einbruch gab es in Frankreich bereits den nächsten Museumsraub.Bild: keystone

Beim jüngsten Einbruch wurde das Maison des Lumières Denis Diderot in Langres im Nordosten Frankreichs heimgesucht. Hier werden Manuskripte, Briefe und historische Objekte des 18. Jahrhunderts beherbergt – darunter ein wertvoller Münzschatz von rund 2'000 Silber- und Goldmünzen. Die Täter wählten nach ersten Ermittlungen ihre Beute offenbar gezielt und mit grosser Sachkenntnis aus.

Doppelter Einbruch in 48 Stunden

Mitte Oktober geriet das Musée Jacques-Chirac in Sarran im Südwesten des Landes gleich zweimal innerhalb von 48 Stunden ins Visier von Dieben. Das Museum beherbergt rund 5'000 diplomatische Geschenke, die Jacques Chirac während seiner beiden Amtszeiten (1995–2007) erhalten hat. Der Schaden, vor allem durch Uhren und Schmuck, wird derzeit noch bewertet.

Bereits im September schlugen Diebe mehrfach zu – innerhalb von nur zwei Wochen wurden das Musée national Adrien-Dubouché in Limoges im zentralen Westen des Landes und das Naturkundemuseum in Paris Ziel von Einbrüchen. In Limoges verschwanden drei chinesische Porzellanobjekte, die als «nationaler Schatz» klassifiziert sind, mit einem Schätzwert von 6,5 Millionen Euro.

Historische und seltene Stücke

Nur wenige Tage später stahlen Täter aus dem Muséum national d’histoire naturelle in Paris mehrere Goldnuggets im Wert von 1,5 Millionen Euro – historische und seltene Funde von erheblicher wissenschaftlicher Bedeutung. Bei den Ermittlungen wurde eine 24-jährige Chinesin festgenommen, die in Barcelona verhaftet wurde. Ob sie allein oder mit Komplizen handelte, ist bislang unklar.

Der dramatische Höhepunkt dieser Serie ereignete sich im Louvre: Am helllichten Tag entwendeten maskierte Diebe am Sonntag acht Schmuckstücke, darunter ein Diadem, ein Collier und ein Armband, die einst Napoléons Familie gehörten. Einige waren mit Diamanten und Smaragden besetzt und von unschätzbarem historischem Wert. Der materielle Wert wird auf rund 88 Millionen Euro geschätzt.

Zufall oder Nachahmer? Eine klare Antwort gibt es noch nicht. Bei den jüngsten Einbrüchen zeichnet sich jedoch ein Muster ab: In mehreren Fällen wurden Objekte von wissenschaftlichem, historischem und symbolischem Wert gezielt ausgesucht. Beim Coup im Louvre gehen die Ermittler von einer gut organisierten Bande aus. Eine Verbindung zu einem ausländischen Staat schliessen sie aus. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Seit zwei Monaten ist SVP-Glarner Schulpräsident: Nun fallen reihenweise Lehrpersonen aus
4
Warum Kaiser Trump nackt ist
5
Wir haben den chinesischen Tesla getestet und sind begeistert
Meistgeteilt
1
Russland beschiesst Kiew mit Raketen +++ Ukraine greift russische Rüstungsfabrik an
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Flughafen Zürich führt neue Winterflüge ein – an diese 3 Orte
Mücken erreichen Island
Island ist nicht mehr mückenfrei. In den letzten Tagen wurden drei Ringelmücken entdeckt. Dies bestätigte das isländische Institut für Naturgeschichte.
Stechmücken haben Besucherinnen und Besuchern in Island noch nie die Ferien vermiest. Das Land aus Feuer und Eis war bisher mückenfrei.
Zur Story