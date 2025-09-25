Wegen mutmasslicher Wahlkampfgelder aus Libyen steht Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy im Verdacht der Bestechlichkeit und illegalen Wahlkampffinanzierung. Bild: keystone

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in der «Libyen-Affäre» schuldig gesprochen

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich wegen der sogenannten «Libyen-Affäre» vor Gericht verantworten. Nun wurde ein Urteil gesprochen.

Im Prozess um mutmasslich illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen haben die Richter den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy der kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen.

Vom Vorwurf der passiven Korruption sprachen sie ihn hingegen frei. Bei der Urteilsverkündung am Donnerstag in Paris steht das Strafmass noch aus.

(rbu/t-online)

Update folgt ...