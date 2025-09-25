wechselnd bewölkt11°
Nicolas Sarkozy in der «Libyen-Affäre» schuldig gesprochen

FILE - Former French President Nicolas Sarkozy arrives as he goes on trial over alleged illegal financing of his 2007 presidential campaign by the government of late Libyan leader Moammar Gadhafi, Mon ...
Wegen mutmasslicher Wahlkampfgelder aus Libyen steht Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy im Verdacht der Bestechlichkeit und illegalen Wahlkampffinanzierung.Bild: keystone

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in der «Libyen-Affäre» schuldig gesprochen

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich wegen der sogenannten «Libyen-Affäre» vor Gericht verantworten. Nun wurde ein Urteil gesprochen.
25.09.2025, 07:35

Im Prozess um mutmasslich illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen haben die Richter den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy der kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen.

Vom Vorwurf der passiven Korruption sprachen sie ihn hingegen frei. Bei der Urteilsverkündung am Donnerstag in Paris steht das Strafmass noch aus.

Update folgt ...

Anklage will sieben Jahre Haft für Ex-Präsidenten Sarkozy in Libyen-Affäre
Proteste in Frankreich
1 / 10
Proteste in Frankreich

Am 10. September finden in Frankreich Proteste gegen die Regierung statt.
quelle: keystone / guillaume horcajuelo
Frankreich ist gespalten, dieses Video ist der Beweis
