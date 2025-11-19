Konstantin Wecker entschuldigt sich für «Beziehung zu junger Frau»

Der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker hat sein «tiefstes Bedauern» über eine Beziehung zu einem wesentlich jüngeren Fan ausgedrückt.

Konstantin Wecker hat früher über längere Zeit sehr viel Alkohol konsumiert. Bild: imago

«Nach seiner Erinnerung handelte es sich damals um eine einvernehmliche Beziehung zu der jungen Frau, die allerdings unter moralischen Massstäben ein gänzlich unangemessenes Verhalten seinerseits darstellte», teilte der Anwalt des 78-Jährigen auf Anfrage mit.

«Ich möchte die betroffene Frau um Entschuldigung bitten», teilte der Liedermacher über seinen Anwalt mit. Der «Süddeutschen Zeitung» hatte die Betroffene erklärt, sie habe den Musiker 2011 als 15-Jährige nach einem seiner Konzerte kennengelernt. Weckers Anwalt schrieb: «Ergänzend möchte ich für Herrn Wecker mitteilen, dass er davon ausgeht, damals keinerlei strafbare Handlungen im Umgang mit der betroffenen Frau begangen zu haben.»

«Nicht Herr seiner Sinne»

Wecker sei damals «nicht Herr seiner Sinne» gewesen, heisst es in dem Schreiben. «Es war eine Zeit, in der er sehr viel und über längere Phasen Alkohol konsumiert hat. Er war damals häufig nicht zurechnungsfähig. Er schämt sich heute für diese Zeit und ist sehr froh, dass er nun seit fast vier Jahren, auch dank einer Selbsthilfegruppe, keinen Alkohol mehr trinkt. Er nimmt auch sonst keine Drogen zu sich.»

Konstantin Wecker bei einer Live-Vorstellung im Kursaal von Bern, im Jahr 1989. Bild: KEYSTONE

Dem Anwalt zufolge waren Wecker und seine Frau damals getrennt. «Es war eine herausfordernde Zeit, in der er sich, aus seiner Sicht, eindeutig nicht bewährt habe. Er kann sich daher – so leid ihm das tut – an die damalige Zeit kaum erinnern», heisst es. Das Paar, das zwei mittlerweile erwachsene Söhne hat, hatte eine Trennung 2013 bestätigt. Gründe nannten die beiden damals nicht. Ein paar Jahre später war dann wieder von Versöhnung die Rede. (sda/apa/dpa)