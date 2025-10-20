wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Frankreich

Diese 8 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut

Diese 8 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut

Der Einbruch im berühmten Pariser Museum Louvre sorgte am Sonntag für Aufsehen. Jetzt ist bekannt, welche acht Schmuckstücke die Diebe, die immer noch auf der Flucht sind, mitgehen lassen konnten.
20.10.2025, 03:3020.10.2025, 03:34

Aus zwei zertrümmerten Vitrinen klauten die Diebe insgesamt neun Stücke. Eines davon, die Krone von Kaiserin Eugénie (letztes Bild) verloren sie offenbar auf der Flucht. Das Stück wurde beschädigt in der Nähe des Louvre aufgefunden.

Die entwendeten Kostbarkeiten sind im Online-Archiv des Louvre einsehbar. Der Wert der Stücke ist laut Experten schwer einzuschätzen. Nebst dem finanziellen Wert hat der Schmuck insbesondere für Frankreich einen hohen immateriellen Wert, da er symbolisch für die Geschichte des französischen Kaiserreichs steht.

Die Diebe sind nach wie vor auf der Flucht, die Behörden ermitteln unter Hochdruck. Alle Infos zum spektakulären Verbrechen findest du hier:

Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 6 Punkten
Inhaltsverzeichnis
Diadem der Königinnen Marie-Amélie und HortenseSaphir-Halskette aus dem gleichen SetSaphir- und Diamant-Ohrringe aus dem gleichen SetSmaragdkette der Kaiserin Marie-LouiseSmaragd-Ohrringe aus demselben SetReliquien-BroscheDiadem von Kaiserin EugénieSchleifenbrosche von Kaiserin EugénieKrone von Kaiserin Eugénie

Diadem der Königinnen Marie-Amélie und Hortense

Diadem Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Saphir-Halskette aus dem gleichen Set

Kette Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Saphir- und Diamant-Ohrringe aus dem gleichen Set

Ohrringe Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Smaragdkette der Kaiserin Marie-Louise

Kette Louvre
Bild: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Smaragd-Ohrringe aus demselben Set

Ohhrringe Louvre
Bild: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Reliquien-Brosche

Reliquien-Brosche Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Diadem von Kaiserin Eugénie

Diadem Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Schleifenbrosche von Kaiserin Eugénie

Schleife Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Krone von Kaiserin Eugénie

Diese Krone wurde zuerst ebenfalls gestohlen, später dann aber beschädigt in der Nähe des Louvre gefunden.

crown eugenie louvre
Bild: x

(con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
Was nichts kostet, ist auch nichts wert
4
Er führt die grösste Schweizer KI-Firma – und überlegt sich, wegzuziehen
5
Das Halbtax bleibt – und es soll mit neuem Bonussystem gar günstiger werden
Meistgeteilt
1
Israel will die Waffenruhe wieder einhalten + Israel setzt Hilfslieferungen nach Gaza aus
2
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
3
Wegen Drohungen: Rammstein-Sänger Lindemann muss Autogrammstunde verlegen
4
Simona Waltert gewinnt erstes Challenger-Turnier +++ F1 bleibt bis 2034 in Austin
5
Die Europafreunde geben in der FDP den Tarif durch
Zahl der Geflüchteten erreicht Höchststand in der Schweiz – die Sonntagsnews
Aussenminister Ignazio Cassis wird nächste Woche eine Reise in den Nahen Osten antreten und in der Schweiz sind 780'000 ungeprüfte Fahrzeuge unterwegs: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.
Aussenminister Ignazio Cassis wird laut «SonntagsBlick» nächsten Mittwoch zu einer viertägigen Reise in den Nahen Osten aufbrechen. Sie führe ihn nach Jordanien, in den Irak und nach Kuwait, wie ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) der Zeitung bestätigte. Die Reise werde offiziell als Standardvisite deklariert, auf dem Programm stehe unter anderem eine Botschaftseröffnung. Tatsächlich stehe Cassis jedoch vor einer heiklen diplomatischen Mission, da die Schweiz nach dem Gaza-Waffenstillstand international an Einfluss verloren habe, schrieb die Zeitung weiter. Am Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh sei sie nicht eingeladen gewesen, während andere europäische Länder prominent vertreten gewesen seien. Beobachter würden den Verlust der Schweizer Vermittlungsrolle darauf zurückführen, dass der Bund im Frühling auf eine Völkerrechtskonferenz zu Gaza in Genf verzichtet habe.
Zur Story