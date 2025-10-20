Diese 8 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut

Der Einbruch im berühmten Pariser Museum Louvre sorgte am Sonntag für Aufsehen. Jetzt ist bekannt, welche acht Schmuckstücke die Diebe, die immer noch auf der Flucht sind, mitgehen lassen konnten.

Mehr «International»

Aus zwei zertrümmerten Vitrinen klauten die Diebe insgesamt neun Stücke. Eines davon, die Krone von Kaiserin Eugénie (letztes Bild) verloren sie offenbar auf der Flucht. Das Stück wurde beschädigt in der Nähe des Louvre aufgefunden.

Die entwendeten Kostbarkeiten sind im Online-Archiv des Louvre einsehbar. Der Wert der Stücke ist laut Experten schwer einzuschätzen. Nebst dem finanziellen Wert hat der Schmuck insbesondere für Frankreich einen hohen immateriellen Wert, da er symbolisch für die Geschichte des französischen Kaiserreichs steht.

Die Diebe sind nach wie vor auf der Flucht, die Behörden ermitteln unter Hochdruck. Alle Infos zum spektakulären Verbrechen findest du hier:

Diadem der Königinnen Marie-Amélie und Hortense

Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Saphir-Halskette aus dem gleichen Set

Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Saphir- und Diamant-Ohrringe aus dem gleichen Set

Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Smaragdkette der Kaiserin Marie-Louise

Bild: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Smaragd-Ohrringe aus demselben Set

Bild: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Reliquien-Brosche

Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Diadem von Kaiserin Eugénie

Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Schleifenbrosche von Kaiserin Eugénie

Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Krone von Kaiserin Eugénie

Diese Krone wurde zuerst ebenfalls gestohlen, später dann aber beschädigt in der Nähe des Louvre gefunden.

Bild: x

(con)