bedeckt13°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Frankreich: Mann wird wegen Mordes an Frau zu 30 Jahren Haft verurteilt

Mordprozess ohne Leiche in Frankreich: Ehemann wird zu 30 Jahren Haft verurteilt

17.10.2025, 16:37

Nach einem Aufsehen erregenden Prozess um einen Mord ohne Leiche ist in Frankreich ein 38-Jähriger zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in Albi sah es als erwiesen an, dass der Mann seine Frau tötete und deren Leiche verschwinden liess. Der Angeklagte beteuerte bis zuletzt seine Unschuld.

«Ich habe ihr gar nichts getan», sagte er noch kurz vor der Urteilsverkündung über die Mutter seiner beiden Kinder.

Frau wollte sich scheiden lassen

Der vier Wochen dauernde Prozess hatte ein grosses Echo in französischen Medien gefunden. Zwei Ex-Freundinnen des Angeklagten hatten ausgesagt, dass dieser zugegeben habe, seine Frau getötet zu haben. Der Mann sagte dazu, er habe sich nur im Scherz geäussert.

Die seit Dezember 2020 verschwundene Krankenschwester hatte ihrem Mann kurz zuvor mitgeteilt, dass sie sich scheiden lassen wolle. Sie war bereits eine neue Beziehung eingegangen. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, es nicht ertragen zu haben, von seiner Frau verlassen zu werden.

Der Angeklagte hatte vor Gericht eingeräumt, dass er bis zu 15 Joints am Tag rauchte und seinen Cannabiskonsum durch Gelegenheitsjobs finanzierte. Er beteuerte während des Prozesses immer wieder seine Unschuld, antwortete aber oft unklar oder ausweichend. Am Ende des Prozesses blieben viele Fragen offen.

Keine Spuren von Gewalt, nur eine zerbrochene Brille

Der Prozess hatte grosses Aufsehen in Frankreich erregt. In Online-Netzwerken hatten sich Gruppen mit mehreren tausend Mitgliedern gebildet, die über mögliche Lösungen des Falls diskutierten. Die Ermittler hatten ausgeschlossen, dass die Frau Suizid begangen haben könnte.

Die damals 33 Jahre alte Krankenschwester verschwand in einer Dezembernacht. Ihr Mann meldete sie selbst bei der Polizei als vermisst und erklärte, dass sie sich in einem einvernehmlichen Scheidungsverfahren befänden. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass das Verhältnis der beiden stark belastet war. Nach Zeugenaussagen hatte der Mann mehrfach gedroht, seine Frau zu töten.

Es wurden jedoch keine Spuren eines Gewaltverbrechen gefunden, lediglich die zerbrochene Brille der jungen Frau. Der damals sechs Jahre alte Sohn sagte aus, dass er gesehen habe, wie seine Eltern kurz vor dem Verschwinden seiner Mutter stritten und dabei handgreiflich wurden.

Der Angeklagte befindet sich seit 2021 in Untersuchungshaft. (sda/afp)

Das könnte dich auch interessieren:

Fall Pelicot: Höhere Strafe für Täter in Berufungsprozess
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alkoholprävention in Frankreich in den 50ern: Die Plakatkunst von Phillippe Foré
1 / 10
Alkoholprävention in Frankreich in den 50ern: Die Plakatkunst von Phillippe Foré
«Kehr Alkohol den Rücken zu!»
quelle: messynessychic.com / messynessychic.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Frankreich ist gespalten, dieses Video ist der Beweis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
4
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
5
Trump äussert sich über Meloni mit sexistischem Kommentar
Meistkommentiert
1
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
2
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
3
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
4
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Meistgeteilt
1
Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu +++ Ukrainische Angriffe auf Krim und Sotschi
2
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
3
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
4
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
5
Lugano – Lausanne wird nicht wiederholt +++ YB-Frauen im Europa Cup gegen Sparta Prag
Ungarn sichert Putin Straffreiheit zu +++ Ukrainische Angriffe auf Krim und Sotschi
Die aktuellsten Nachrichten zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine im Liveticker.
Zur Story