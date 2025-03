Avignon-Prozess: Memoiren von Gisèle Pelicot erscheinen 2026

«Gisèle Pelicots unerschrockener und würdevoller Umgang mit den Verbrechen, die ihr angetan wurden, hat sie weltweit zu einer Ikone gemacht, über die viel gesprochen und geschrieben wurde. In ihrem Buch wird sie nun erstmals selbst ausführlich zu Wort kommen». Neben der deutschen Ausgabe sollen im kommenden Jahr auch 20 weitere internationale Versionen des Buchs erscheinen. (sda/dpa/les)

Gisèle Pelicot, die davon ausgeht, etwa 200 Mal vergewaltigt worden zu sein, wurde durch ihr entschiedenes Auftreten in dem Prozess in Frankreich zur feministischen Ikone.

Neben ihm standen 50 weitere Männer vor Gericht, zumeist ebenfalls wegen schwerer Vergewaltigung. Das Gericht verhängte für die Strafen zwischen 3 und 15 Jahren Haft. Einige der Männer gingen in Berufung. Ihre Fälle sollen im Herbst neu aufgerollt werden.

«Mit diesem Buch hoffe ich, eine Botschaft der Stärke und des Mutes an alle zu senden, die schwierige Prüfungen durchleben», zitierte der Verlag die Seniorin. «Mögen sie niemals Scham empfinden. Und mögen sie mit der Zeit lernen, das Leben wieder zu geniessen und Frieden zu finden.»

Gisèle Pelicot spricht mit ihrem Enkel zu den Medien vor dem Strafgericht in Avignon im Dezember 2024.

Gisèle Pelicot spricht mit ihrem Enkel zu den Medien vor dem Strafgericht in Avignon im Dezember 2024. Bild: keystone

