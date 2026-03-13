SNFC hat einen Styling-Leitfaden für ihr Bahnpersonal herausgebracht- Bild: KEYSTONE

«Sexistisch und fettphob»: Französisches Bahnunternehmen bringt «Eleganz-Leitfaden» heraus

Ein neue Broschüre für «französische Eleganz» sorgt beim Bahnunternehmen SNCF gerade für Aufruhr – nun krebst es zurück.

Das Bahnunternehmen SNCF betreibt beinahe den kompletten Schienenverkehr in Frankreich und Monaco. Dazu gehört auch der Hochgeschwindigkeitszug TGV. Damit ihre Mitarbeitenden die «Élégance à la Française», die französische Eleganz, vorleben, brachte die Gesellschaft ein Bekleidungs-Etikett heraus – und setzte sich damit heftig in die Nesseln.

In der 40-seitigen Broschüre waren etwa Tipps zum Verschlanken der Silhouette zu lesen. Wie der Sender BFMTV berichtet, sollte eine Frau mit einer dreieckigen Körperform enge Röcke und voluminöse Taschen an den Hüften vermeiden. Stattdessen sollte sie ein helles oder farbiges Oberteil, eine strukturierte Jacke, Schulterpolster oder einen breiten Kragen tragen.

In der Broschüre wurde mit Bildern gearbeitet. Bild: Screenshot/bfmtv

Ein Mann mit H-förmiger Figur sollte «zu gerade oder zu sackartig geschnittene Sakkos sowie weite Hemden» vermeiden und stattdessen «ein tailliertes, aber nicht enges Hemd mit einem strukturierten Kragen» wählen.

Auch die Männer mussten in der Broschüre daran glauben. Bild: Screenshot/bfmtv

Ebenfalls gab es in der Broschüre für Frauen Schminktipps und für Männer Angaben, wie sie ihren Bart zu tragen hätten. So steht zum Beispiel: «Vermeiden Sie sehr intensiven schwarzen Lidschatten, der den Blick hart wirken lässt.»



Laut dem Spiegel gibt es im Arbeitsvertrag des SNCF zwar für einige Mitarbeitende eine Vorschrift zum Tragen einer Uniform, aber nicht für das Anpassen ihres Aussehens.

«Eine Schande»

Die Reaktionen auf den Leitfaden kamen prompt und waren alles andere als positiv. Die Gewerkschaft Sud-Rail bezeichnete den Ratgeber als «eine Schande» und forderte die «sofortige Rücknahme» der Broschüre. So sei das Einteilen von Menschen in verschiedene Körpertypen, die «korrigiert» werden müssten, «sexistisch und fettphob». Also diskriminierend gegenüber übergewichtigen Personen. Schminktipps seien zudem etwas, was man aus den Sechzigerjahren kennen würde und nichts mehr in der heutigen Zeit zu suchen hätte.

Auf die Anklage von Sud-Rail reagierte der SNCF-Fernverkehrschef Alain Krakovitch prompt. Der 56-Jährige liess den Leitfaden sofort zurückziehen und schrieb auf X: «Der Leitfaden war völlig überflüssig. Er entspricht weder unseren Werten noch unseren Methoden gegenüber unseren Mitarbeitern.»

Eine interne Untersuchung solle nun sicherstellen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole. So soll die Broschüre ohne Genehmigung verbreitet worden sein. (sav)