Streamerin Kika stirbt mit 21 – schwere Vorwürfe nach rätselhaftem Tod

Hat Kristina, genannt Kika, aufgrund eines Streits im Internet ihr Leben verloren? Wie die britische Zeitung «Mirror» und serbische Medien übereinstimmend berichten, habe die Influencerin mit massiven Anfeindungen zu kämpfen gehabt. So habe sie unter anderem mit dem ebenfalls auf YouTube bekannt gewordenen Kollegen Baka Prase Streit gehabt. Er soll sie mehrfach beleidigt haben. Đukić verriet in einem späteren Interview, dass sie aufgrund des Streites Drohungen erhielt.

Die Leiche des Social-Media-Stars soll bereits am 8. Dezember in der serbischen Hauptstadt Belgrad um 23:40 Uhr Ortszeit gefunden worden sein. Zu den Todesumständen gibt es bislang nur wenige Hinweise. Die Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Doch Fans sind sich sicher: Ihr Tod ist die Folge des Mobbings, mit dem sie zu kämpfen hatte. Auch wurde bei der ursprünglichen Instagram-Story, die den Tod von Kika bekannt gab, angedeutet, dass sich die Streamerin das Leben genommen haben könnte.

View this post on Instagram

«Zu unserem grossen Bedauern muss ich euch mitteilen, dass Kika nicht mehr unter uns weilt. Ich möchte ihrer Familie und allen Menschen, die sie geliebt und gekannt haben, mein Beileid aussprechen .. Ich liebe dich Kika für immer, ruhe in Frieden», teilte eine Freundin via Social Media mit.

Der serbische Social-Media-Star Kristina Đukić machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Gaming-Branche. Bei YouTube folgten der 21-Jährigen mehr als 700'000 Menschen, bei Instagram waren es um die 430'000 Fans. Bekannt war sie für ihren «CS:GO»- und «League of Legends»-Content.

2G+ oder Lockdown – so will der Bundesrat die Massnahmen jetzt verschärfen

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Todesopfer und Vermisste nach Gebäudeexplosion auf Sizilien

Eine schwere Explosion hat auf Sizilien ein Wohnhaus in Ravanusa zum Einsturz gebracht und mehrere benachbarte Gebäude zerstört. Feuerwehrleute bargen in der Nacht zum Sonntag eine etwa 80-jährige Frau lebend aus den Trümmern. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Acht Personen galten nach offiziellen Angaben am Morgen noch als vermisst, unter ihnen zwei Kinder und eine Schwangere. Die Suche nach den Vermissten gestaltete sich nach Angaben der Feuerwehr als schwierig, da wegen Gaslecks in den Trümmern immer wieder Brände aufflackerten.