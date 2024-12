Gut abgeschnitten: Brussels Airline Bild: imago

Das sind die besten und schlechtesten Airlines der Welt

In einem neuen Ranking werden Airlines nach drei Kategorien bewertet und so die Top 10 und die Bottom 10 erkoren. Eine europäische Fluggesellschaft landet dabei neuerdings ganz an der Spitze.

Fast pünktlich zum Jahresende hat das Fluggastrechteportal «AirHelp» ein Ranking der «besten» und «schlechtesten» Airlines dieses Jahres zusammengestellt. Von rund 20'000 Bewertungen von Menschen aus 54 Ländern werden Airlines in drei Hauptpunkten benotet: Pünktlichkeit, Kundenmeinung und Forderungsbearbeitung.

Die Bewertungen sind aber mit Vorsicht zu geniessen. Zum einen spielt der Preis des Fluges beziehungsweise der Leistung keine Rolle in der Bewertung. Zum anderen liegt das Kerngeschäft von «AirHelp» in der Einforderung von Entschädigungen für Fluggäste. Daher fällt der Faktor Forderungsbearbeitung, speziell bei den «schlechtesten» Airlines markant ins Gewicht, auch wenn diese in den anderen Punkten durchschnittlich oder sogar gut abschneiden.

Die «besten» Airlines

Mit einer Bewertung von 8,12 von maximal 10 Punkten liegt Brussels Airways an der Spitze des Rankings. Die belgische Airline entthront damit Qatar Airways, welche neu mit dem zweiten Platz vorliebnehmen muss. Darauf folgen mit United Airlines und American Airlines gleich zwei amerikanische Fluggesellschaften, welche sich den dritten Platz mit je 8,04 Punkten teilen.

Die «schlechtesten» Airlines

Gleich zwei Airlines aus Tunesien landen auf dem Podest der «schlechtesten» Fluggesellschaften. Was aber vor allem bei den Bewertungen ins Gewicht fällt, sind die schlechten Noten bei der Forderungsbearbeitung. Keine dieser Airlines hat in dieser Kategorie eine Bewertung von mehr als 0,4 (Bulgaria Air) erhalten.

Ansonsten schneiden alle Airlines auf der Liste in den Kategorien Pünktlichkeit und Kundenmeinung sehr durchschnittlich oder sogar gut ab. «Tunisair» wird mit 5,5 am schlechtesten bewertet, während «Sky express», «Air Mauritius» und «Tarom» auf den Plätzen 10 bis 8 sogar auf eine gute Bewertung von 7,25 im Durchschnitt kommen. (can)