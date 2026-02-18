Schneeregen
«Seltsames zusätzliches Treffen»: Russen und Ukrainer sprachen erneut

epa12752962 Vladimir Medinsky, Russia&#039;s chief negotiator, leaves of the Intercontinental Hotel in Geneva, Switzerland, 18 February 2026. The United States, Ukraine, and Russia are meeting in Gene ...
Vladimir Medinsky, Russlands Chefunterhändler, verlässt das Intercontinental Hotel in Genf, Schweiz, am 18. Februar 2026.Bild: keystone

«Seltsames zusätzliches Treffen»: Russen und Ukrainer sprachen vor Abflug erneut

18.02.2026, 17:0118.02.2026, 17:01

Nach Abschluss der offiziellen Verhandlungen in Genf über ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben Vertreter beider Kriegsparteien noch einmal direkt miteinander gesprochen. Er habe sich vor dem Abflug noch einmal hinter verschlossenen Türen mit der ukrainischen Delegation getroffen, bestätigte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski. Zum Inhalt der Gespräche machte er keine Angaben.

Laut dem russischen Politologen Sergej Markow dauerte dieses «seltsame zusätzliche Treffen» eineinhalb Stunden – und damit fast so lange wie der knapp zweistündige offizielle Teil zuvor, den die USA als Vermittler begleitet hatten. An dem Gespräch nahm unter anderem der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow teil. (sda/dpa)

