Georgien

Tinder Schwindler Simon Leviev in Georgien aus Gefängnis entlassen

Simon Leviev - Tindler Schwindler
Simon Leviev ist wieder auf freiem Fuss.Bild: instargram: simonleviev8

«Tinder-Schwindler» aus georgischer Haft entlassen

14.11.2025, 20:0914.11.2025, 20:09

Der durch die Netflix-Dokumentation «Der Tinder-Schwindler» bekannt gewordene israelische Betrüger Simon Leviev ist nach zwei Monaten aus einem Gefängnis in Georgien entlassen worden. Der 35-Jährige sei ohne jegliche Auflagen freigekommen, nachdem die deutschen Behörden einen Auslieferungsantrag zurückgenommen hätten, sagte seine Anwältin Mariam Kublaschwili am Freitag.

Der Betrüger, der eigentlich Shimon Yehuda Hayut heisst, war Mitte September am Flughafen von Batumi festgenommen worden. Er soll sich zwischen 2017 und 2019 auf der Dating-App Tinder als reicher Erbe ausgegeben haben. Frauen, die er über die App kennenlernte, täuschte er dann angebliche Notlagen vor und bat sie um grössere Geldsummen.

Tinder-Schwindler
Statt der grossen Liebe riss Leviev seinen Opfern nur ein Loch ins Portemonnaie.

Das Geld zahlte er nie zurück. Seine Betrugsmasche gilt als besonders drastisches Beispiel für das sogenannte Catfishing, bei dem Betrüger im Internet eine falsche Identität vortäuschen, um ihren Opfern Geld abzunehmen.

Leviev soll seinen Opfern ein Luxusleben inklusive Leibwächtern und Privatjets vorgetäuscht haben, was seinen Schwindel überzeugend, aber auch sehr kostspielig machte. In der 2022 veröffentlichten Netflix-Doku wird die Geschichte mehrerer seiner mutmasslichen Opfer erzählt. Demnach betrog er Frauen in Norwegen, Finnland und Schweden um schätzungsweise 10 Millionen Dollar (rund 7,9 Millionen Schweizer Franken).

Laut seiner Anwältin hatten deutsche Ermittler ein Verfahren gegen Leview eingeleitet, nachdem eine Berlinerin ihm vorgeworfen habe, sie um bis zu 50'000 Euro betrogen zu haben. Dieses Verfahren sei jetzt «aus Mangel an Beweisen» eingestellt worden, sagte Kublaschwili. (sda/afp)

