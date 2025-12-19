wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Frankreich scheitert mit Haushaltsaufstellung

Frankreich scheitert mit Haushaltsaufstellung

19.12.2025, 11:0019.12.2025, 11:00

In Frankreich ist das zerstrittene Parlament mit der Aufstellung eines Haushalts für das kommende Jahr gescheitert. Ein Vermittlungsausschuss beider Parlamentskammern konnte sich nicht auf einen Kompromiss einigen.

epa12545499 France&#039;s Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 14 November 2025, after chairing a government meeting. Lecornu will ask politica ...
Sébastien Lecornu ist seit September 2025 Premierminister von Frankreich.Bild: keystone

Da eine fristgerechte Haushaltsverabschiedung damit in diesem Jahr nicht mehr möglich ist, wird erwartet, dass Premierminister Sébastien Lecornu nun zu einem Sondergesetz greift.

Dies ermächtigt die Regierung vorübergehend, weiterhin Steuern einzutreiben und zwingend nötige Ausgaben zu tätigen. Damit kann die Zeit bis zur Verabschiedung eines Haushalts Anfang kommenden Jahres überbrückt werden. Auf die Regelung hatte Frankreich bereits im vergangenen Jahr zurückgreifen müssen.

Die geplatzten Haushaltsverhandlungen im hoch verschuldeten Frankreich sind schlechte Nachrichten für die Wirtschaft des wichtigen EU-Landes. Ohne Haushalt sind vorerst nicht nur öffentliche Ausgaben blockiert, sondern es fehlt Unternehmen auch Klarheit für Investitionen und das Einstellen von Personal. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Proteste in Frankreich
1 / 10
Proteste in Frankreich

Am 10. September finden in Frankreich Proteste gegen die Regierung statt.
quelle: keystone / guillaume horcajuelo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Frankreich ist gespalten, dieses Video ist der Beweis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Lebenslang für Mediziner in Frankreich – weil er Patienten vergiftete
Weil er absichtlich Patienten vergiftet und zwölf von ihnen so getötet haben soll, ist ein französischer Anästhesist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Zur Story